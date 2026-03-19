सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘बोर्डर पास’ व्यवस्था गर्न लुम्बिनीका सांसदहरूको माग

लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १६:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
  • प्रदेश सभा सदस्यहरूले महँगो इन्धनले किसान र विपन्न वर्गमा असर पर्ने भन्दै राहतको माग गरेका छन्।
  • प्रदेश सभामा दलित अधिकार विधेयक र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ।

७ वैशाख, बुटवल । लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनअन्तर्गत १३ औं बैठकमा बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा कुश्मा थारुले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले राज्यलाई नोक्सानी,उपभोक्तलाई महंगी र व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको तर्क गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरिन् ।

इन्धन महँगिँदा आम नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेको बताइन् । प्रदेश सभा सदस्य इन्द्राकुमारी गहतराजले संघीय सरकार गठन भएयता अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेकाले तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्वासे केसीले सीमा पारिबाट ल्याइने सामान्य घरायसी सामानमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति कडा आपत्ति जनाइन् । चर्को महँगीको अवस्थामा सय रुपैयाँ भन्दा बढीको वस्तुमा भन्सार शुल्क लिने नियमले गरिबमाथि प्रत्यक्ष असर गरेको बताइन् ।

इन्धन महँगिँदा सिँचाइ खर्च, ट्र्याक्टर भाडा र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले किसान पलायन हुने अवस्था आउन सक्ने उनले औंल्याइन् । बेल्वासेले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका लागि ‘बोर्डर पास’ वा सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न तथा सस्तो र सुलभ बजार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य तारा थापाले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण विपन्न वर्गको जीवनयापनमा थप कठिनाइ आएको बताउँदै तत्काल राहत दिनुपर्ने माग गरिन् ।  प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी बोहोराले अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । अर्को सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीलाई बुद्धको ज्ञानसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

त्यस्तै, मीनाकुमारी श्रेष्ठले बाँके दक्षिण क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि सिंचाई आयोजनालाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने माग गरिन् । अर्की प्रदेश सभा सदस्य लोकाकुमारी विश्वकर्माले रातो किताबमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको गुनासो गरिन् ।

प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले मेटा कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याई नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार राजश्व तिर्न बाध्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । बैठकमा सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथिको समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गरे।

सातौं अधिवेशनको १४ औं बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।

लुम्बिनी
साढे ८ करोड डलर ऋण स्वीकार : ‘ग्रेटर लुम्बिनी’ परियोजना कार्यान्वयन चरणमा

लुम्बिनीको मन्त्रिपरिषद् बैठक : सवारी साधन करको बाँडफाँट प्रस्ताव पारित

एमाले लुम्बिनी सांसद रेखा शर्मा पक्राउ

लुम्बिनी-बुटवल-देवदह-भैरहवामा धम्मयात्रा हुँदै

लुम्बिनी आध्यात्मिक पर्यटनको विश्वस्तरीय गन्तव्य : मन्त्री सिन्हा

सारसको रोजाइमा लुम्बिनी : स्थानीयको संरक्षणले फस्टाउँदै प्रजननस्थल

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

