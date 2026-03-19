दुबई जानेको पासपोर्टमा काम गर्न प्रतिबन्ध लेख्ने २ अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो

- अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा दुबई जाने यात्रुको पासपोर्टमा काम गर्न प्रतिबन्ध लेख्ने दुई अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ।
- ती दुई अधिकृतलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गरिएको छ।
- उनीहरुले पासपोर्टमा 'इम्प्लोइमेन्ट इज स्ट्रिक्ली प्रोहिबिटेड' लेखेका थिए।
७ वैशाख, काठमाडौं । भिजिट भिसामा दुबई जाने यात्रुको पासपोर्टमा काम गर्न प्रतिबन्ध लेख्ने दुई अध्यागमन अधिकृतलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालका अनुसार दुई अध्यागमन अधिकृतलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनको जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर छानबिन गरिएको छ ।
उनीहरुले भिजिट भिसामा दुबई जाने यात्रुको पासपोर्टमा ‘इम्प्लोइमेन्ट इज स्ट्रिक्ली प्रोहिबिटेड’ (काम गर्न प्रतिबन्ध) लेखेका थिए ।
