कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन गर्न ११ गते मतदान

७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता चयन गर्न लागि यही ११ वैशाखमा निर्वाचन हुने भएको छ ।
निर्वाच समितिले संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा ११ वैशाख दिउँसो ४ देखि ५ बजेसम्म मतदान हुने जानकारी गराएको छ ।
समितिले संसदीय दलको विधान अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका तय गरिएको जानकारी गराएको छ ।
जस अनुसार, १० गते दिउँसो १ बजे मतदाता नामावली प्रकाशन गरिनेछ । उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली भने ११ गते दिउँसो साढे ३ बजे गरिने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।
