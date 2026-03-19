रास्वपा सचिवालयमा थपिए ज्ञवाली र ढकाल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिले सचिवालयमा दुई जना सदस्य थप गरी कुल सदस्य संख्या १६ पुर्याएको छ।
- सभापति रवि लामिछानेले सागर ढकाल र श्री ज्ञवालीलाई सचिवालयमा राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
- प्रवक्ता मनिष झाकाले उक्त प्रस्ताव बैठकबाट पारित भएको जानकारी दिएका छन्।
७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय संख्या विस्तार गरिएको छ । सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले थप दुई जनालाई सचिवालयमा विस्तार गरेको हो ।
प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, सागर ढकाल र श्री ज्ञवालीलाई सचिवालयमा राख्ने प्रस्ताव सभापति रवि लामिछानेले गरेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव बैठकबाट पारित भएको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । यसअघि सचिवालयमा १४ जना सदस्य थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4