ओलीको तस्वीर बिना एमालेको ब्यानर

महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको ब्यानरमा पुष्पलाल सहित संस्थापक नेताहरूको तस्वीर राखिएको छ । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्वीर राखिएको छैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १३:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले पार्टीका संस्थापक नेताहरूको तस्वीर मात्र राखेर स्थापना दिवसको ब्यानर तयार पारेको छ।
  • महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको ब्यानरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्वीर राखिएको छैन।
  • एमालेले स्थापना दिवस भव्य रूपमा मनाउने गरेको भए पनि यस वर्ष सामान्य रूपमा मनाउने तयारी भइरहेको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीका संस्थापक नेताहरूको तस्वीर मात्र राखेर ब्यानर तयार पारेको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको ब्यानरमा पुष्पलाल सहित संस्थापक नेताहरूको तस्वीर राखिएको छ । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्वीर राखिएको छैन ।

यसअघि एमालेले पार्टीका हरेकजसो ब्यानरमा ओलीको तस्वीर राख्ने गरेको थियो । नेताहरूका अनुसार भोलि मनाइने स्थापना दिवसमा ओली आउनेबारे समेत निश्चित छैन ।

‘केही नेताहरूले सम्बोधन गरेर सामान्य तरिकाले स्थापना दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ । तर वक्ताहरूको टुंगो लागेको छैन,’ एमाले स्रोतले भन्यो ।

अघिल्ला वर्षहरूमा एमालेले स्थापना दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउने गरेको थियो ।

२१ दिनपछि ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज

ओलीको आईसीयूमै उपचार, अझै तीन दिन अस्पताल बस्नुपर्ने

ओलीको शल्यक्रिया सकियो, पित्तथैलीबाट निकालियो २२ एमएमको ढुंगा

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको आज शल्यक्रिया हुँदै

१३ दिनपछि छुटे ओली, प्रहरीले अस्पतालमै आफन्तको जिम्मा लगायो

एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई जिम्मा जमानीमा छाड्ने तयारी

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

