शल्यक्रियापछि कस्तो छ ओलीको स्वास्थ्य ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १७ गते १९:३५

१७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पित्तथैलीको ढुंगा निकाल्ने शल्यक्रिया (ल्याप्रोस्कोपी) पश्चात् घरमै आराम गरिरहेका छन् ।  उनलाई नियमित रूपमा हेरिरहेकी चिकित्सक डा. दिव्या सिंहका अनुसार ओलीको स्वास्थ्यमा बिस्तारै सुधार आउँदै छ ।  तथापि पूर्ण रिकभर भने हुन अझै केही समय लाग्ने छ ।

ओलीको शल्यक्रिया ३० चैतमा गरिएको थियो । झन्डै तीन साता पुग्नै लाग्दा पनि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा निस्किएका छैनन् । त्यसकारण पनि धेरैले उनको स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडेर हेरेका छन् ।

‘शल्यक्रियापछि बिस्तारै रिकभर भइरहनुभएको छ । घरमै हिँडडुल गर्नुभएको छ र सामान्य भेटघाट पनि भइरहेको छ,’ सिंहले भनिन् ।

बाहिर ओलीलाई ज्वरो आएको र स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको भन्ने हल्ला चलेको छ भन्ने प्रश्नमा उनले आफूलाई त्यस्तो जानकारी नआएको उनले स्पष्ट पारिन् ।

‘यदि कुनै समस्या भएको भए मलाई नै खबर आउँथ्यो । बिहान पनि उहाँसँग औषधिबारे फोनमा कुरा भएको थियो, त्यस्तो गाह्रो भएको कुरा छैन,’ उनले भनिन् ।

३० चैतमा पित्तथैलीमा भएको ढुंगा ल्याप्रोस्कोपी प्रविधिबाट निकालिएको थियो ।

किन चाँडै रिकभरी भएन भन्ने प्रश्नमा डा. सिंह भन्छिन्, ‘उमेर तथा विगतका स्वास्थ्य जटिलताका कारण रिकभरी अन्य बिरामीको तुलनामा केही ढिलो भएको हो ।’

ओलीको दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण भइसकेको छ । मुटुको एन्जियोप्लाष्टिक पनि भएको छ । उनले नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन् ।

त्यसैले पनि स्वास्थ्य अवस्था चाडै सुधार नभएको चिकित्सकको भनाइ छ । ‘पहिलेदेखिका स्वास्थ्य समस्या र  मिर्गौला ट्रान्सप्लान्टको इतिहास पनि छ । त्यसैले रिकभरी अलि ढिलो देखिएको हो,’ डा. सिंहले स्पष्ट पार्दै भनिन् ।

ओलीलाई शल्यक्रियापछि छातीमा संक्रमण देखिएको थियो । तत्काल नै औषधि चलाएपछि दुई दिनमा नियन्त्रणमा आएको डा. सिंहले बताइन् ।

अहिले घाउ बिस्तारै निको हुँदै गएको र टाँका निकाल्ने बाँकी रहेको डा.सिंहले बताइन् ।

सम्बन्धित खबर

ओलीको तस्वीर बिना एमालेको ब्यानर

२१ दिनपछि ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट डिस्चार्ज

ओलीको आईसीयूमै उपचार, अझै तीन दिन अस्पताल बस्नुपर्ने

ओलीको शल्यक्रिया सकियो, पित्तथैलीबाट निकालियो २२ एमएमको ढुंगा

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको आज शल्यक्रिया हुँदै

१३ दिनपछि छुटे ओली, प्रहरीले अस्पतालमै आफन्तको जिम्मा लगायो

