सुरक्षा प्रमुख डाकेर प्रधानमन्त्रीले भने- ‘शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्नू’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते २१:१०

  • प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आउँदो शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
  • प्रधानमन्त्रीले आज साँझ सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भेटमा बस्ती हटाउने काम काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गर्न भनिएको छ।
  • बालेनले मेयर हुँदा पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए, तर प्रतिवादका कारण सफल हुन सकेन।

९ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आउँदो शनिबार र आइतबार अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गर्ने सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आजबाट गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीले साँझ सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाईसँग भेटमा यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

बस्ती हटाउने कामको सुरुवात काठमाडौं उपत्यकाबाट गर्न भनिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

बालेन महानगरको मेयर भएरका बेला पनि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसबेलमा सुकुम्बासीहरूले गरेको प्रतिवादका कारण सफल भएको थिएन ।

अहिले उनी प्रधानमन्त्री भएर आएपछि फेरि अतिक्रमित गरेर बसेका बस्तीहरू हटाउन सुरक्षा निकायलाई नै निर्देशन दिएका हुन् ।

बालेन-रवि नीति : प्रश्न उठेपछि बहिर्गमन
सुधन चाहन्थे छानबिन समिति, बालेनले मागे राजीनामा
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेनले सम्हाल्ने
प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पुगे गृहमन्त्री
प्रतिनिधिसभा नियमावली : प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना संसद्‌मा बोल्नुपर्ने नियम यथावत्
राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरे अर्थमन्त्रीसहितको छलफल

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम
सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित