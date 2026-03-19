फिर्ता भयो हर्क साम्पाङको बन्द भएको फेसबुक

९ वैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज राई (साम्पाङ) को फेसबुक फिर्ता भएको छ ।
अत्यधिक धेरै रिपोर्ट भएपछि गत बिहीबारबाट उनको फेसबुक बन्द भएको थियो ।
फेसबुकले लगाएको सामाजिक मापदण्ड विपरीत क्रियाकलाप भएको भन्दै उनीविरुद्ध रिपोर्ट परेपछि फेसबुक बन्द भएको थियो ।
बुधबार साँझबाट भने उनको फेसबुक पुन: फिर्ता भएको छ । साम्पाङका आईटी विज्ञ करुण राईका अनुसार, ‘कम्युनिटि भायलेन्स’ भनेर फेसबुकमा अत्यधिक रिपोर्ट भएपछि बन्द भएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत हरेकजसो गतिविधि उनले साझा गरिरहेका हुन्छन् ।
