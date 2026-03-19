घट्न रोकिएन सेयर बजार, नेप्से २८ सयमुनि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १५:१५

  • नेप्से परिसूचक १० वैशाखमा १७.०१ अंकले घटेर २७८७ अंकमा झरेको छ।
  • बजारमा ४६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २१६ कम्पनीको मूल्य घटेको छ।
  • सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकको मूल्य सबैभन्दा धेरै ११.७९ प्रतिशतले घटेको छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । बिहीबार पनि सेयर बजारको गिरावट थामिएन । यस दिन नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा १७.०१ अंक घटेको हो । विगत चार कारोबार दिनयता बजार लगातार झरेको छ ।

अघिल्लो दिन २८०४ अंकमा रहेको बजार आज २७८७ अंकमा झरेको छ । कारोबार रकम पनि उच्च दरले घटेको छ । अघिल्लो दिन ७ अर्ब ८१ करोडको कारोबार भएकोमा आज जम्मा ५ अर्ब ९ करोडको भयो ।

४६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २१६ को घट्यो भने ७ को स्थिर रह्यो । उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.६० तथा व्यापार समूह ०.४३ प्रतिशत बढे । होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै १.४२ प्रतिशत घट्यो । बैंकिङ ०.७७, विकास बैंक ०.०८, फाइनान्स १.०६, हाइड्रोपावर १.०५, लगानी ०.५३, जीवन बीमा ०.४३, माइक्रोफाइनान्स ०.५३, निर्जीवन बीमा १.१९ तथा अन्य समूह ०.८५ प्रतिशत घटे ।

२ कम्पनीको मूल्य १५ प्रतिशत बढेको छ । १५ प्रतिशत मूल्य बढेका कम्पनीमा पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र शिखर पावर छन् । त्यस्तै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ९.२४ तथा नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ५ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकको मूल्य सबैभन्दा धेरै ११.७९ प्रतिशत घट्यो । सुपर खुदी हाइड्रोपावरको ७.१७, गणपति लघुवित्तको ६.३८ तथा रिजलाइन इनर्जीको ५.३३ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।

आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सोलु हाइड्रोपावर, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी, होटल फरेस्ट इन र नेसनल हाइड्रोपावर छन् ।

 

सेयर बजारमा बढ्यो कारोबार, ३ कम्पनीमा १५ प्रतिशत वृद्धि

सेयर बजारमा बढ्यो कारोबार, ३ कम्पनीमा १५ प्रतिशत वृद्धि
सेयर बजार २८०७ अंकमा, ३ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत

सेयर बजार २८०७ अंकमा, ३ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत
सेयर बजार घट्यो १३ अंक, ४ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत

सेयर बजार घट्यो १३ अंक, ४ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत
सेयर बजारलाई मूल्य होइन, सुविधा र सुशासन चाहिएको छ

सेयर बजारलाई मूल्य होइन, सुविधा र सुशासन चाहिएको छ
सोमबारदेखि नेप्सेमा ८ प्रतिशत सीमाको सर्किट ब्रेक व्यवस्था लागु हुने

सोमबारदेखि नेप्सेमा ८ प्रतिशत सीमाको सर्किट ब्रेक व्यवस्था लागु हुने
नेप्सेमा सूचीकृत सेयरको मूल्य अब दैनिक १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुने

नेप्सेमा सूचीकृत सेयरको मूल्य अब दैनिक १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुने

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?
सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित