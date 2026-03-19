काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न प्रहरीको माइकिङ

प्रहरीले बस्ती खाली गर्न आग्रह गर्दै माइकिङ गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १९:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रहरीले बिहीबार साँझदेखि काठमाडौंका चार सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न माइकिङ गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा पछि सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए।
  • जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सुकुमवासी बस्ती भोलि साँझ ७ बजेसम्म खाली गर्न निर्णय गरेको र नभए शनिबार डोजर चलाउने जनाएको छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न आग्रह गर्दै प्रहरीले माइकिङ गरेको छ । आज बिहीबार साँझदेखि प्रहरीले बस्ती खाली गर्न आग्रह गर्दै माइकिङ गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोत काठमाडौंले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि बुधबार गृहमन्त्री पदबाट सुधन गुरुङले राजीनामा दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनअनुसार बिहीबार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडैलले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेको हो ।

उक्त छलफलमा काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोललगायत सुरक्षा अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णयअनुसार नै प्रहरीले बिहीबार साँझ (आज) थापाथलीलगायत काठमाडौंका ४ वटा सुकुमवासी बस्तीमा माइकिङ गरिरहेको छ ।

‘भोलि साँझ ७ बजेसम्म अतिक्रमित सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने निर्णयअनुसार माइकिङ भइरहेको छ,’ प्रशासन स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘शुक्रबार साँझसम्म खाली नभए शनिबार (वैशाख १२) गते अतिक्रमित संरचनामा डोजर चल्छ ।’

प्रशासनले पहिलोचरणमा काठमाडौं उपत्यकाका ४ वटा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्ने जनाएको छ ।

 

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

