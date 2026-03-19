वास्तविक सुकुमवासीलाई तीन ठाउँमा अस्थायी वासस्थान, १५ दिनपछि स्थायी बन्दोबस्त

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्योः वास्तविक सुकुमवासी भयभित हुनुपर्दैन

प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले पूर्व तयारी गरेर मात्रै सुकुमवासीलाई सार्न लागेको हो ।

लिलु डुम्रे लिलु डुम्रे
२०८३ वैशाख ११ गते १४:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले काठमाडौंका थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुमवासीलाइ १५ दिनभित्र स्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
  • सुकुमवासीलाई शनिबार र आइतबार तीन नयाँ स्थानमा सार्ने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बताएको छ।
  • वास्तविक र अवास्तविक सुकुमवासी छुट्याउने कार्य १५ दिनमा सकिने र वास्तविकलाई स्थायी बसोवास दिने योजना छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । काठमााडौंका तीन स्थानबाट हटाइएका ‘वास्तविक सुकुमवासी’लाई सरकारले १५ दिनपछि स्थायी बसोवासको व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रमा बसेका सुकुमवासीलाई शनिबार र आइतबार तीन स्थानबाट अस्थायी बसोबास हुने गरी सार्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले पूर्व तयारी गरेर मात्रै सुकुमवासीलाई सार्न लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो,‘सुकुमवासीलाई विना तयारी सार्न लागेको जस्तो गरेर समाचार आएका छन् । त्यसमा सत्यता छैन । व्यवस्थित रुपमा सार्ने तयारी भएको छ ।’

शुक्रबार साँझसम्म बसोबास गरिरहेको स्थान छोड्नका लागि सुरक्षाकर्मीले हिजो साँझ माइकिङ गरेर आग्रह गरेको छ । सरकारले तीन स्थानबाट सुकुमवासीहरु हटाउने भएपछि कतिपय शुक्रबार बिहान देखि नै उक्त स्थान छोड्न सुरु गरेका छन् । अन्यत्र घर– जग्गा भएका तर सुकुमवासी हुँ भन्दै गरेकाहरु छोड्न सुरु गरेको सरकारी पक्षको बुझाई छ ।

‘वास्तविक सुकुमवासी छन् । सुकुमवासी हुँ भन्दै बस्ने घर जग्गा भएकाहरु पनि छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्छ, ‘वास्तविक सुकुमवासीहरुलाई यथोचित व्यवस्था गर्छौं । सुकुमवासीको नाममा बस्नेलाई हटाउने नै हो ।’

शनिबार र आइतबार ती स्थानबाट सारिएका सुकुमवासीलाई काठमाडौंका फरक फरक तीन ठाउँमा राखिने भएको छ । हाल बसोबास गरेको स्थानमा भन्दा बस्न र खानाको लागि राम्रो व्यवस्था गरेर सार्न लागिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सारिएका सुकुमावासीको लगत संकलन राखिएकै स्थानबाट हुनेछ । लगत संकलनको कार्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्ने भएको छ ।

वास्तविक र अवास्तविक सुकुमवासी छुट्याउने कार्य १५ दिनमा सकिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी गराएको छ । ‘लगत संकलनपछि जसको भूमि, घर केही छैन उनीहरुको स्थायी बसोबासको व्यवस्था सरकारले गर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘लालपुर्जा भए/नभएको निश्चित गरेर सुकुमवासीको हितमा सरकारले काम गर्छ ।’

सुकुमवासीबस्ती खालि गराउन लागेपछि त्यहाँ बसोबास गर्नेहरु भयभित बनेका छन् । कतिपय सुकुमवासीले सरकारले खालि गर्न बल प्रयोग गरे प्रतिवाद गर्ने बताइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, अशक्त, वृद्ध, गर्भवती, अपाङ लगायतहरु थप चिन्तित बनेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कोही कुनै व्यक्ति भयभित नहुन आग्रह गरेको छ ।

‘अपाङ, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धलाई सुरक्षित तरिकाले अर्को स्थानमा सारिने छ । आत्तिनुपर्ने छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने,‘वास्तविक सुकुमवासी आत्तिनु पर्दैन ।’

विगतमा बनेका विभिन्न अध्ययन समितिको आधारमा सुकुमवासीबस्ती खालि गर्न लागिएको सरकारले जानकारी गराएको छ । खोलाको किनारमा सुकुमवासीहरु बस्दा उनीहरु बर्षातको बेलामा असुरक्षित हुनुको साथै सहरी सौन्दर्य पनि बिग्रेको सरकारी बुझाइ छ । विगतमा अध्ययन समितिहरूले सुकुमवासीबस्ती खाली गर्न दिएको सुझावको आधारमा सरकारले ती क्षेत्रहरु खालि गर्न लागेको सरकारी पक्षको भनाई छ ।

शनिबार र आइतबार सार्नुपर्ने सुकुमवासीको संख्या र उनीहरुलाई राखिने तीन स्थान निश्चित गर्ने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी गराएको छ ।

लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
