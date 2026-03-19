+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इन्डक्सन चुलो लगातार कति घण्टा चलाउन मिल्छ ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १७:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इन्डक्सन चुलो ग्यासजस्तै निरन्तर लामो समयसम्म चलाउन मिल्दैन, बीचमा विश्राम दिनु आवश्यक हुन्छ।
  • इन्डक्सन चुलोको दीर्घायुका लागि उपयुक्त भाँडो, तापक्रम नियन्त्रण, नियमित सफाइ र स्थिर विद्युत आपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्छ।

इन्डक्सन चुलो अहिलेको समयमा छिटो, सुरक्षित र आधुनिक भान्छाको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । विशेषगरी एलपीजी ग्यासको अभाव, मूल्यवृद्धि वा आपूर्ति समस्याका कारण धेरै मानिसहरू इन्डक्सनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।
तर धेरैको मनमा एउटै प्रश्न उठ्छ– के इन्डक्सन चुलो ग्यासजस्तै लगातार प्रयोग गर्न मिल्छ ? यदि मिल्छ भने कसरी सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने ?

 इन्डक्सन चुलो के हो र कसरी काम गर्छ ?

इन्डक्सन चुलो विद्युतबाट चल्ने आधुनिक उपकरण हो, जसले चुम्बकीय प्रविधिको प्रयोग गरेर सिधै भाँडो तताउँछ । ग्यासजस्तो आगो नदेखिने भएकाले यो सुरक्षित र ऊर्जा बचत गर्ने माध्यम मानिन्छ ।

नेपालमा पनि लोडसेडिङ घटेसँगै र विद्युत उत्पादन बढेसँगै इन्डक्सनको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।

के इन्डक्सनलाई ग्यासजस्तै लगातार चलाउन सकिन्छ ?

इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा ग्यासजस्तो निरन्तर लामो समयसम्म चलाउन सकिन्छ भन्ने सोच पूर्णरूपमा सही हुँदैन । यद्यपि, यसले लामो समयसम्म काम गर्न सक्छ, तर यो एक विद्युतीय उपकरण भएकाले अत्यधिक प्रयोगले यसलाई तात्ने, स्वतः बन्द हुने वा पछि चाँडै बिग्रिने सम्भावना बढाउँछ।

त्यसैले, निरन्तर प्रयोग गर्दा बीचमा केही समय विश्राम दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । उदाहरणका लागि, यदि दुई घण्टासम्म खाना पकाइयो भने त्यसपछि केही समय बन्द गरेर चिसिन दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सही भाँडोको छनौट

इन्डक्सन चुलोमा सबै प्रकारका भाँडो प्रयोग गर्न मिल्दैन । यसका लागि विशेष प्रकारका, चुम्बकीय गुण भएका भाँडो आवश्यक हुन्छन् । स्टिल वा फलामबाट बनेका भाँडोहरू प्रायः उपयुक्त हुन्छन् । नेपालमा अझै पनि धेरै घरमा एल्युमिनियम वा पित्तलका भाँडो प्रयोग गरिन्छ, जसले इन्डक्सनमा काम गर्दैनन् । त्यसैले, इन्डक्सन प्रयोग गर्दा उपयुक्त भाँडो छनोट गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ, नत्र ऊर्जा खपत बढ्ने र खाना राम्रोसँग नपाक्ने समस्या आउन सक्छ ।

तापक्रम नियन्त्रण कसरी गर्ने ?

कतिले हचुवाको भरमै तापक्रम मनलाग्दी चलाएका हुन्छन् । इन्डक्सनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै यसको तीव्र ताप उत्पादन क्षमता हो । यो ग्यासभन्दा धेरै छिटो तात्ने भएकाले खाना पकाउँदा सुरुमा नै उच्च तापक्रममा राख्दा खाना डढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

त्यसैले, खाना पकाउँदा सधैं कम तापक्रमबाट सुरु गरेर आवश्यकता अनुसार बिस्तारै बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसले खाना स्वादिलो बनाउनुका साथै चुलोको आन्तरिक प्रणालीमा पनि अनावश्यक दबाब पर्न दिँदैन ।

एयर भेन्ट र सफाइको आवश्यकता

इन्डक्सन चुलोभित्र फ्यान र एयर भेन्टको व्यवस्था हुन्छ, जसले तातो हावा बाहिर निकालेर उपकरणलाई चिसो राख्न मद्दत गर्छ । समयसँगै धुलो, तेल र फोहोरले यी भेन्टहरू बन्द हुन सक्छन् । यदि यस्तो भयो भने चुलो अत्यधिक तात्न सक्छ र बिग्रने जोखिम बढ्छ । नेपालजस्तो धुलोयुक्त वातावरणमा त झन् नियमित रूपमा सफा गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । सफाइमा ध्यान दिएमा उपकरण लामो समयसम्म राम्रोसँग चल्छ ।

स्थिर विद्युत आपूर्तिको भूमिका

इन्डक्सन चुलो राम्रोसँग सञ्चालन हुनका लागि स्थिर र पर्याप्त भोल्टेज आवश्यक हुन्छ । नेपालका केही क्षेत्रहरूमा अझै पनि भोल्टेजको समस्या भएकाले यसले इन्डक्सनको कार्यक्षमतामा असर पार्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा स्टेबलाइजर प्रयोग गर्नु वा राम्रो गुणस्तरको वायरिङ गर्नु उचित हुन्छ । यसले उपकरणलाई सुरक्षित राख्नुका साथै यसको आयु पनि बढाउँछ ।

टिकाउमा ध्यान

इन्डक्सन चुलोलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नका लागि सानो–सानो कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । सही भाँडोको प्रयोग, तापक्रमको उचित व्यवस्थापन, लामो प्रयोगपछि विश्राम, नियमित सफाइ र स्थिर विद्युत आपूर्ति जस्ता पक्षहरूलाई बेवास्ता नगरेमा इन्डक्सन चुलोले धेरै वर्षसम्म बिना समस्या काम गर्न सक्छ ।

यसरी सचेत रूपमा प्रयोग गर्दा यो ग्यासको राम्रो विकल्प मात्र नभई अझ सुरक्षित र आधुनिक समाधान बन्न सक्छ ।

इन्डक्सन चुल्हो
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित