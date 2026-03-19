सुकुमवासी बस्ती हटाएलगत्तै नयाँ पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले अतिक्रमित सुकुमवासी बस्ती हटाएर तत्काल नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२०८३ वैशाख ११ गते १७:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले अतिक्रमित सुकुमवासी बस्ती हटाएर तत्काल नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले बस्ती हटाउने निर्णय गरेको हो।
  • भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार तयारीका कार्य तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले अतिक्रमित सुकुमवासी बस्ती हटाएर तत्काल नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बस्ती हटाउने विषयमा शहरी विकास मन्त्री सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न निकाय र सरोकारवाला पक्षको बैठकले  यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘बस्ती खाली भइसकेपछि उक्त स्थानहरूको भत्केका संरचनाहरू हटाउने, ट्र्याक खोल्ने र अन्य आवश्यक पूर्वाधार तयारीका कार्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले तत्काल सुरु गर्ने’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

 

