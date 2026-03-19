धनुषाको ढल्केबरमा सुकुमवासीको प्रदर्शन

धनुषाको ढल्केबरमा सुकुमवासीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २७ गते १३:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनुषाको ढल्केबरमा सुकुमवासीहरूले राष्ट्रिय भूमिका अधिकार मञ्च जिल्ला कार्यसमिति धनुषाको नेतृत्वमा प्रदर्शन गरेका छन्।
  • सुकुमवासीहरूले उठिवास बन्द गर, भूमि र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर, जीवन र जीविकाको अधिकार लगायत नारा लेखिएको प्लेकार्डसहित कोणसभा गरेका छन्।
  • भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य इच्छाराम परियारले सुकुम्बासीको घरमा डोजर नलगाउन र बसेकै जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरे।

२७ वैशाख, जनकपुरधाम । धनुषाको ढल्केबरमा सुकुमवासीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । सुकुमवासीहरूले राष्ट्रिय भूमिका अधिकार मञ्च जिल्ला कार्यसमिति धनुषाको नेतृत्वमा ढल्केबरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उठिवास बन्द गर, भूमि र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर, जीवन र जीविकाको अधिकार लगायतको नारा लेखिएको प्ले कार्डसहित प्रदर्शन गरेका उनीहरु ढल्केबरको पार्कमा कोणसभा गरेका छन् ।

कोणसभामा भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य इच्छाराम परियारले सुकुम्बासीको घरमा डोजर नलगाउन आग्रह गरे । बसिरहेको जग्गाकै लालपुर्जा वितरण गर्न उनको माग छ ।

‘सुकुमवासी व्यवस्थापनको लागि सरकारले लिएको नीति सह्रानीय छ । तर सुकुमवासीको घरमा डोजर लगाउनुभन्दा पहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो बसेकै जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ’ उनले भने ।

मिथिला नगरपालिका ३ दिनाभद्री सुकुम्बासी टोलका गोबिन्द सदाले वस्तीका डोजर नचलाउन र लालपुर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

धनुषा सुकुमवासी
धनुषामा लाखौंको नदीजन्य पदार्थ गायब

धनुषामा लाखौंको नदीजन्य पदार्थ गायब
धनुषाबाट १३७ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ

धनुषाबाट १३७ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ
धनुषामा नालीमा भेटियो पुरुषको शव

धनुषामा नालीमा भेटियो पुरुषको शव
धनुषामा गाडीको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु

धनुषामा गाडीको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु
धनुषामा 'एक परिवार एक सिलिन्डर ग्यास', कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही

धनुषामा ‘एक परिवार एक सिलिन्डर ग्यास’, कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही
धनुषा-१ : विवादका बीच नेकपाका यादवले पाए निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र

धनुषा-१ : विवादका बीच नेकपाका यादवले पाए निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका 'हिरा'

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’
सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क
'अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो'

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

