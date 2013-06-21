धनुषामा नालीमा भेटियो पुरुषको शव

५ चैत, काठमाडौं । धनुषामा एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेको छ ।
क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–४ चन्द्रपुरस्थित नालीमा अन्दाजी ७० वर्षीय पुरुषको शव फेला परेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जानकारी दिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार, उनको पहिचान खुलेको छैन । उनको शव बुधबार नालीमा फेला परेको हो ।
प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
