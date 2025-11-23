धनुषामा उत्साहपूर्वक मतदान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धनुषा जिल्लाभर ३२३ मतदानस्थलका ६४५ मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजेदेखि शान्तिपूर्वक मतदान भइरहेको छ।
- धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलले बिहान ९:३० बजेसम्म २१ हजार ५७३ मत खसिसकेको जानकारी दिनुभयो।
- धनुषामा जम्मा पाँच लाख १४,५७१ मतदाता रहेका छन्।
जनकपुरधाम । धनुषामा शान्तिपूर्वक उत्साह रूपमा मतदान भइरहेको छ । धनुषा जिल्लाभर ३२३ मतदानस्थलको ६४५ मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजेदेखि मतदान भइरहेको छ ।
बिहान ९:३० बजेसम्म २१ हजार ५७३ मत खसिसकेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिए ।
धनुषामा जम्मा पाँच लाख १४,५७१ मतदाता रहेका छन् ।
