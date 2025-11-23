+
धनुषामा दिउँसो २ बजेसम्म ५० प्रतिशत मतदान

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १४:३३

२१ फागुन, जनकपुरधाम । धनुषामा दिउँसो २ बजेसम्म करिब ५० प्रतिशत मतदान भएको छ ।

चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतकार्यालयबाट आएको तथ्यांक र प्रारम्भिक अनुमानमा अनुसार दिउँसो २ बजेसम्म ५० प्रतिशत मतदान भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए ।

धनुषामा जम्मा पाँच लाख १४ हजार ५७१ मतदाता रहेका छन् ।

धनुषा जिल्लाभरि ३२३ मतदानस्थलको ६४५ मतदान केन्द्रमा बिहान ७ बजेदेखि मतदान भइरहेको छ ।

धनुषा
