‘पिकअप गाडी’को ठक्करले साइकलयात्रीको मृत्यु

- सुनसरीरामधुनीनगरपालिका–५ मा तरकारी बोकेको पिकअपले पैदलयात्री र साइकलयात्रीलाई ठक्कर दिँदा ६२ वर्षीय विष्णुप्रसाद खतिवडाको मृत्यु भएको छ।
- दुर्घटनामा घाइते ३५ वर्षीय देवराज बुढाथोकीको विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ।
- गाडी र चालक फरार रहेकाले प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ।
५ चैत, इनरुवा (सुनसरी) । सुनसरी रामधुनीनगरपालिका–५ मा सवारी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएका छन् ।
मृत्यु हुनेमा रामधुनी–३ का ६२ वर्षीय विष्णुप्रसाद खतिवडा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
नम्बर नखुलेको तरकारी बोकेको पिकअप गाडीले पैदलयात्री र साइकलयात्रीलाई ठक्कर दिँदा खतिवडाको मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिए ।
सोही दुर्घटनामा इटहरी–१८ नयाँ टोलका ३५ वर्षीय देवराज बुढाथोकी घाइते भएका छन् । घाइते बुढाथोकीको विराटनगरमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत रामधुनीनगरपालिका–५ स्थित लगुना मोडमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको तरकारी बोकेको पिकअप गाडीले ठक्कर दिएको थियो ।
गाडी र चालक फरार रहेकाले खोजी भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिए ।
