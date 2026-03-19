धनुषाबाट १३७ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ

१८ वैशाख, जनकपुरधाम । धनुषाबाट १३७ किलो गाँजासहित दुईजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका–६ लक्ष्मीपुरका २६ वर्षीय गणेशकुमार यादव र ४३ वर्षीय जितेन्द्रकुमार यादव छन् ।
शुक्रबार बिहान साढे ४ बजेको समयमा लक्ष्मीपुरको बर्थिङ सेन्टर नजिक प्लास्टिकले बेरेर राखेको ५ (पाँच) वटा बोरामा रहेको गाँजा बरामद गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी गणेश बमले जानकारी दिए । दुवैजनालाई १३७ किलो गाँजासहित भारतीय नम्बर प्लेटको बीआर ३२ डी ५८९२ नम्बरको मोटरसाईकलसहित नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
साथबाट २ थान मोबाइलसहित नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
