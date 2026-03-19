१९ किलो गाँजासहित युवक पक्राउ

सिरहाको जिरोमाइल क्षेत्रबाट १९ केजी गाँजासहित एक युवक पक्राउ परेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १३:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहाको जिरोमाइल क्षेत्रबाट १९ केजी गाँजासहित धनगढीमाई नगरपालिका–९ निवासी राजेश दास पक्राउ परेका छन्।
  • सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक यादव खत्रीको नेतृत्वमा सुखिपुरबाट खटिएको टोलीले मोटरसाइकलमा सवार दासलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।
  • पक्राउ परेका दाससँग गाँजा, अटो रिक्सा, मोटरसाइकल, नगद २५ हजार १०५ रुपैयाँ, रेडमी ए फाइभ मोबाइल र ११ तोला चाँदीको ब्रासलेट बरामद गरिएको छ।

२९ चैत, सिरहा । सिरहाको जिरोमाइल क्षेत्रबाट १९ केजी गाँजासहित एक युवक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा धनगढीमाई नगरपालिका–९ निवासी राजेश दास रहेका छन्।

नेपालबाट भारततर्फ गाँजा तस्करी भइरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा सुखिपुरबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (सई) यादव खत्रीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले चेक गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार दासलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

जाँचका क्रममा उनको साथबाट १९ केजी गाँजा फेला परेको सशस्त्र प्रहरी बल सिरहाका एसपी सुमनजंग थापाले जानकारी दिएका छन्।

प्रहरीका अनुसार दाससँगै तस्करीमा प्रयोग गरिएको अटो रिक्सा, सोही मोटरसाइकल बिग्रिएको भन्दै टोच्न गर्ने मोटरसाइकल, नगद २५ हजार १०५ रुपैयाँ पनि बरामद गरिएको छ। साथै, एउटा रेडमी ए फाइभ मोबाइल र करिब ११ तोला बराबरको चाँदीको ब्रासलेट समेत फेला परेको छ ।

पक्राउ परेका दासलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको सशस्त्रले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
