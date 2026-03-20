१७१ किलो गाँजासहित एक जना पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका खरङगा हरियाली सामुदायिक जंगलको बाटोबाट १७१ किलो २१ ग्राम गाँजासहित २० वर्षीय अक्कल प्रसाद स्याङ्तानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
- इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीबाट खटिएको टोलीले बा १३ च २०१४ नम्बरको गाडीबाट गाँजा बरामद गरेको छ।
- पक्राउ परेका स्याङ्तानमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
१० चैत, काठमाडौं । प्रहरीले १७१ किलो गाँजासहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका खरङगा हरियाली सामुदायिक जंगलको भित्री बाटोबाट १७१ किलो २१ ग्राम गाँजासहित राक्सिराङ गाउँपालिका-४ का २० वर्षीय अक्कल प्रसाद स्याङ्तानलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरीबाट खटिएको प्रहरीले भाबरबाट मनहरीतर्फ आउँदै गरेको बा १३ च २०१४ नम्बरको गाडीबाट उक्त परिमाणको गाँजा बरामद गरेको हो ।
पक्राउ परेका स्याङ्तानमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Advertisment
