बैतडीमा ८७ नयाँ क्षयरोगी फेला, परीक्षणमा नआउँदा चुनौती

हालसम्म २०३ जनाको मात्रै परीक्षण गरिएकामा ८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ ।

कृष्ण बिष्ट कृष्ण बिष्ट
२०८२ चैत १० गते १४:३८

१० चैत, बैतडी । एक वर्षमा बैतडी जिल्लामा ८७ जना नयाँ क्षयरोगका बिरामी फेला परेका छन् । नयाँ संक्रमितमध्ये ६६ जना पुरुष र २१ जना महिला रहेका स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी खगेन्द्रसिँह कार्कीले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा ५३८ जनामा क्षयरोगको परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर हालसम्म २०३ जनाको मात्रै परीक्षण गरिएकामा ८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ ।

‘लक्ष्यअनुसार परीक्षण हुन नसक्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको छ,’ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टले भने । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेर क्षयरोग पहिचान अभियानलाई तीव्र बनाइएको उनले बताए । उनका अनुसार सुर्नया गाउँपालिका र पुर्चौडी नगरपालिकामा ‘क्षयरोगमुक्त पालिका अभियान’ समेत सञ्चालन भइरहेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ६७ हजार नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेका छन् ।

क्षयरोगी बैतडी
पीएम कप : गण्डकीमाथि बागमती प्रदेशको फराकिलो जित

उपसभापति भुसालको संयोजकत्वमा कांग्रेसले संविधान संशोधन अध्ययन समिति गठन गर्दै

सुनसरीको इनरुवामा नेपालकै अग्लो राष्ट्रिय झण्डा

संखुवासभामा एक पुरुष मृत फेला

'बीटीएस' को विश्वव्यापी सफलताबाट नेपाली ब्यान्डले के सिक्न सक्छन् ?

झापामा 'बर्ड फ्लु' देखियो, पक्षीजन्य वस्तु ओसार-पसारमा रोक

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

'रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ'

'छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं'

चिनियाँ प्राध्यापकको चर्चित वार्ता- 'इरान युद्ध युक्रेनको जस्तै लम्बिनेवाला छ'

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

