धमाधम बस्ती खाली गराउँदैछन् सुकुमवासी (तस्वीरहरू)

शुक्रबार साँझ थापाथली क्षेत्रका स्थानीयहरू धमाधम घरका सामग्रीहरू सारिरहेका छन् ।

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ वैशाख ११ गते १९:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले भोलि बिहानबाट काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने तयारी अघि बढाएको छ।
  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले बस्ती खाली गराउने काम अघि बढाएको छ।
  • प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने र वास्तविक सुकुमवासी परिचालन गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले भोलि (शनिबार) बिहानबाट काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य सुकुमवासी बस्ती खाली गराउँदैछ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनपछि सुरक्षा निकायले खाली गराउने तयारी अघि बढाएको छ ।

सरकारले आज राति ७ बजेसम्ममा बस्ती खाली गराउन भनेको थियो । सोही अनुसार, शुक्रबार बिहानैबाट बस्तीका स्थानीहरू सामान सारिरहेका छन् ।

शुक्रबार साँझ थापाथली क्षेत्रका स्थानीयहरू धमाधम घरका सामग्रीहरू सारिरहेका छन् ।

यसैबीच आजै प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि अहिलेकै सरकारले काम गर्ने, वास्तविक सुकुमवासी परिचालन गर्ने लगायतका आश्वासन दिएका छन् ।

तस्वीरहरू :

 

सुकुमवासी
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
सम्बन्धित खबर

वास्तविक सुकुमवासीको यसरी हुनेछ व्यवस्थापन

वास्तविक सुकुमवासीको यसरी हुनेछ व्यवस्थापन
प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि सुकुमवासी– मुठभेड खोजेका होइनौं, समस्या समाधान होस्

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनपछि सुकुमवासी– मुठभेड खोजेका होइनौं, समस्या समाधान होस्
सरकारले भन्यो– सुकुमवासी बस्ती खाली गर्दा बल प्रयोग हुँदैन

सरकारले भन्यो– सुकुमवासी बस्ती खाली गर्दा बल प्रयोग हुँदैन
सुकुमवासी बस्ती हटाएलगत्तै नयाँ पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने सरकारको निर्णय

सुकुमवासी बस्ती हटाएलगत्तै नयाँ पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने सरकारको निर्णय
सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने यस्तो छ सरकारको योजना  

सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने यस्तो छ सरकारको योजना  
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सुकुमवासीका नेता : रास्वपाले अधिकार उल्लंघन हुन्न भन्यो (तस्वीरहरू)

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सुकुमवासीका नेता : रास्वपाले अधिकार उल्लंघन हुन्न भन्यो (तस्वीरहरू)

