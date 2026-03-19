आमाको माया …

उनलाई घर भत्किएको मात्रै होइन आफ्नो सन्तानको पिर बढी छ । कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने थाहा छैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते ९:१४

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमवासी बस्ती हटाउन सुरु गरेको छ । थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुमवासी बस्तीमा बिहानै डोजर चलेको छ ।

बस्तीमा डोजर चलेपछि बासिन्दाहरु आफ्ना बालबच्चासहित सामानको सुरक्षामा लागेका छन् ।

बस्ती उठाउँदै गर्दा आमाहरुको पोखिएको छ । आमाहरुले भत्किरहेको बस्तीमा आफ्ना सन्तानलाई ओत दिइरहेका भयंकर दृश्य देखिएका छन् ।

बस्तीकी एक आमा हुन्, अञ्जली पासवान । उनी चार महिने बच्चालाई कोक्रोमा झुलाइरहेकी छन् ।

पासवानका अनुसार उनीहरूको परिवार यहाँ आएको २० वर्ष भयो । सरकार बस्ती भत्काउन आएपछि उनीहरू सामान घरबाहिर निकालेर अगाडि बसिरहेका छन् । छेउमै चार महिने बच्चा कोक्रोमा हल्लाउँदै उनी बसिरहेकी छन् ।

उनलाई घर भत्किएको मात्रै होइन आफ्नो सन्तानको पिर बढी छ । कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने उनलाई थाहा छैन ।

‘अचानक भत्काउन आयो । अस्तिमात्र सूचना दियो । अब कहाँ लान्छ केही थाहा छैन। व्यवस्था गर्छौं भनेको छ, तर कहाँ लग्छ थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

आमा सुकुमवासी
सम्बन्धित खबर

बस्तीमा चल्दैछ डोजर, खुला आकाशमुनि खाना पकाउँदै सुकुमवासी (तस्वीरहरू)

सुकुमवासी बस्तीकी कान्छिमायाको दुखेसो– सरकारले भनेको भए किन कोठा खोज्थेँ र ?

एकै पटक २४ पुस्तक प्रकाशन गरेर खेम शर्माको विश्व कीर्तिमान

सुकुमवासी बस्तीमा खानेपानीको पाइप फुटेपछि…(तस्वीर/भिडियो)

सुकुमवासी बस्ती खटिएका प्रहरीलाई पानी बाँड्दै नगर प्रहरी

सुकुमवासी बस्ती भत्काउँदा फुट्यो खानेपानीको पाइप, यी क्षेत्रमा आपूर्ति अवरूद्ध हुने

