धमाधम हुँदैछ सुकुमवासीको स्क्रिनिङ, सँगसँगै स्वास्थ्य जाँच

रंगशाला पुगेका सुकुमवासीहरूलाई शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १३:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले उपत्यकाका अव्यवस्थित बस्ती हटाउँदै भूमिहीन एवं सुकुमवासीहरूको स्क्रिनिङ गरिरहेको छ।
  • त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा डेस्क स्थापना गरी वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरिरहेको छ।
  • स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले शारीरिक, \'मानसिक स्वास्थ्य सेवा\' र मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिरहेको छ।

१३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका विभिन्न अव्यवस्थित बस्ती हटाएसँगै भूमिहीन एवं सुकुमवासीहरूको स्क्रिनिङ गरिरहेको छ ।

शनिबार बिहानबाट नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्ती खाली गराइएको हो । यस क्रममा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा डेस्क स्थापना गरी सरकारले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरिरहेको हो ।

सो क्रममा रंगशाला पुगेका सुकुमवासीहरूलाई शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेर स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

अहिलेसम्ममा कम रक्तचाप भएका ४ जना पुरुष २ जना महिला गरी ६ जना, ढाड तथा जोर्नी दुखाइ भएका २ जना पुरुष, टाउको दुखाइ भएका १८ जना पुरुष र ६ जना महिला, गर्भवती २ जना, काटेर चोटपटक लागेका १ जना र विभिन्न अरु समस्या भएका १२ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै मनोसामाजिक परामर्शका लागि वहुविवाह गर्ने, पिता नभएका महिला, विद्यालय उमेरका बालबालिका, रोजगारीमा भएका अभिभावकहरुले आफूलाई परेको मानसिक समस्याका विषयमा परामर्श लिएका छन् ।

पारिवारिक तथा रोजगारीका कारण मनमा धेरै कुरा खेलाउने, बालबालिकाको शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने जस्ता विषयमा धेरै चिन्ता देखिएको, स्वास्थ्य विभागका महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमका फोकल पर्सन ऋषिप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

सुकुमवासी
कीर्तिपुरमा सुकुमवासीको असन्तुष्टि : पेटभरि खाना पाइएन

सुकुमवासीको अवस्था बुझ्न खटियो मानव अधिकार आयोगको टोली

सुकुमवासीप्रति बालेन शैली : गरिबको उठिबास कि सहरी न्यायको पुनःस्थापना ?

परीक्षामा सुकुमवासी व्यवस्थापनको बालेन सोच

आमाको माया …

‘बस्ती खाली गर्दा मानवीय व्यवहार भएन, संविधान र कानुन अनुसार व्यवस्थापन होस्’

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

