दीपक-दीपाले थाले ‘छ माया छपक्कै २’ छायांकन, सनिशाको प्रवेश

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १२:१२
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता दीपकराज गिरीले आगामी फिल्म 'छ माया छपक्कै २' को छायांकन सोमबारदेखि सुरु गरेको जानकारी दिए।
  • फिल्मलाई दीपेन्द्र लामाले निर्देशन गर्नेछन् र यसमा दीपकराज, केकी अधिकारी र सनिशा भट्टराई मुख्य भूमिकामा छन्।
  • फिल्मको छायांकन पोखरा, नुवाकोट र काठमाडौंमा ४० दिनको तालिकामा हुनेछ र दशैंमा प्रदर्शन हुने जनाइएको छ।

काठमाडौं । अभिनेता दीपकराज गिरीले आगामी फिल्म ‘छ माया छपक्कै २’ को छायांकन सोमबारदेखि थालेका छन् । त्यसअघि बिहान भक्तपुरस्थित सूर्यविनायक मन्दिरमा शुभसाइत पूजा गरियो ।

यो फिल्म सन् २०१९ को चर्चित फिल्म ‘छ माया छपक्कै’को दोस्रो श्रृंखला हो । सामाजिक-राजनीतिक कथावस्तुको यो फिल्मलाई दीपेन्द्र लामाले निर्देशन गर्नेछन् ।

दीपकराज र दीपेन्द्रले पटकथा लेखेका हुन् । शुभसाइत पूजापछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै दीपकराजले ४० दिनको तालिकासहित फिल्म छायांकनमा निस्किएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, यो फिल्म पोखरा, नुवाकोट र काठमाडौंमा छायांकन हुनेछ । सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालबाट दीपकराजले ३ जना कलाकार सार्वजनिक गर्दै छायांकन सुरु भएको जनाएका छन् ।

यो फिल्मको शीर्ष भूमिकामा दीपकसहित केकी अधिकारी र सनिशा भट्टराईलाई देख्न पाइनेछ । श्रृंखलामा सनिशाको प्रवेश भएको छ । केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’ हुनेछैनन् । पटकथा लेखक समेत रहेका दीपकले माग्ने बुढाको ठाउँमा नयाँ पात्र स्थापना गरिएको बताए ।

माग्ने बुढा लामो समयदेखि अमेरिकामा छन् । उनी आउने वा नआउने निधो भैसकेको छैन ।

रोहित अधिकारी निर्माता रहेको यो फिल्म आमा सरस्वती मूभिज, रोहित अधिकारी फिल्म्स र आइएमईको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको हो । कार्यकारी निर्मातामा निर्मल शर्मा र सुरज बम ठकुरी हुनेछन् ।

फिल्मको प्रदर्शन आउँदो दशैंमा हुने जनाइएको छ ।

छ माया छपक्कै २
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित