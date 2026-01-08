दीपक-दीपाको ‘छ माया छपक्कै २’ छायांकन चैतदेखि, कथावस्तु के छ ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सन् २०१९ को हिट फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को दोस्रो श्रृंखला बन्ने पक्का भएको छ।
- निर्माता रोहित अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिक्वेल आउने औपचारिक घोषणा गरेका छन्।
- फिल्मको छायांकन चैत पहिलो सातादेखि सुरु हुने र नयाँपुस्ताको राजनीतिको सन्दर्भ थपिनेछ।
काठमाडौं । सन् २०१९ को हिट फिल्म ‘छ माया छपक्कै’ को दोस्रो श्रृंखला बन्ने पक्का भएको छ । निर्माताहरूले मंगलबार सिक्वेल आउने औपचारिक घोषणासहितको फोटो ल्याएका छन् ।
निर्माता रोहित अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर गरेको फोटोमा उनीसहित दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, निर्देशक दीपेन्द्र लामा लगायतलाई देख्न सकिन्छ ।
चैत पहिलो सातादेखि छायांकन सुरु हुने फिल्ममा अहिलेसम्म दीपकसहित केकी अधिकारी, प्रकाश घिमिरे दोहोरिने पक्का भएको छ । अघिल्लो भागका अन्य कलाकार समेत दोहोरिने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
यो फिल्ममा दीपक र दीपाको कम्पनी आमा सरस्वती मूभिज नाफा साझेदारको रुपमा जोडिएको छ । ब्यानरको रुपमा रोहित अधिकारी फिल्म्स छ ।
फिल्मको पटकथालाई निर्देशक लामा र दीपकराजले मिलेर लेखेका हुन् । दीपकका अनुसार दोस्रो श्रृंखलामा नयाँपुस्ताको राजनीतिको सन्दर्भ जोडिनेछ ।
‘अघिल्लो भागमा हामीले कम्युनिस्टको कुरादेखि पुरानो पुस्ताको राजनीति जोडेका थियौं’ दीपकले भने, ‘दोस्रो श्रृंखलामा समय सन्दर्भअनुसार नयाँ पुस्ताको राजनीति पनि समावेश हुनेछ ।’
उनका अनुसार फिल्मको एकजना नायक र नायिका अडिसनमार्फत कास्टिङ गर्ने तयारी छ । निर्माता अधिकारीले छायांकन थलो अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताउँदै आफूहरू लोकेसन खोज्ने कार्यमा अझै ब्यस्त रहेको बताए ।
‘छ माया छपक्कै २’ को प्रदर्शन २०८३ सालको दशैंमा हुने जनाइएको छ ।
