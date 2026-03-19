जितु नेपालको ‘आइएम जितबहादुर’ को प्रदर्शन तय, यस्तो छ पहिलो झलक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १२:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेता जितु नेपालद्वारा निर्माण गरिएको कथानक फिल्म ‘आइएम जीतबहादुर’ ५ असारदेखि देशब्यापी प्रदर्शन हुने भएको छ।
  • फिल्ममा जितु नेपाल र वर्षा राउतको क्यारेक्टर लुक्स सार्वजनिक गरिएको छ।
  • फिल्म गाउँबाट सहर आएर फिल्म हिरो बन्न संघर्ष गर्ने युवाको कथा प्रस्तुत गर्छ र अभिनेता नेपालको वास्तविक जीवनबाट आंशिक प्रेरित छ।

काठमाडौँ । अभिनेता जितु नेपालद्वारा निर्माण गरिएको कथानक फिल्म ‘आइएम जीतबहादुर’ को प्रदर्शन मिति तय भएको छ । पोस्टर सार्वजनिक गर्दै फिल्मले ५ असारदेखि देशब्यापी प्रदर्शन हुने जनाएको हो ।

सार्वजनिक पोस्टरमा शीर्ष कलाकार जितु र वर्षा राउतको ‘क्यारेक्टर लुक्स’ देख्न सकिन्छ । चरित्रको विविधता र भावमा उनीहरूलाई पहिलो झलकमा देख्न सकिन्छ ।

सुभेन्दु घोष निर्देशित फिल्मले गाउँबाट सहर आएर फिल्मको हिरो बन्न संघर्ष गर्ने युवाको कथा पेश गर्छ । यो फिल्म अभिनेता नेपालको वास्तविक जीवनबाट आंशिकरुपमा प्रेरित रहेको जनाइएको छ ।

फिल्ममा प्रियंका कार्की, सन्दीप क्षेत्री र देशभक्त खनाल लगायत पनि छन् । कर्मभूमि क्रिएसनको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मको कार्यकारी निर्माता निश्चल कुँवर र निरज नेपाल छन् । राजन सिम्खडा र दीपेन्द्र अधिकारी सह–निर्माताको रूपमा जोडिएका छन् ।

भारतीय सिनेमाटोग्राफर अरविन्दले छायांकन गरेको फिल्मको सम्पादन कार्य हालै मुम्बईमा गरिएको थियो । घोषकै कथा तथा निर्देशनमा बनेको फिल्मलाई आरआर फिल्म्सले वितरण गर्नेछ ।

आइएम जितबहादुर जितु नेपाल
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

