+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘आइएम जितबहादुर’ बाट फिल्म निर्माणमा मुन्द्रे

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १२:०७
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चर्चित कलाकार जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’ले एकल लगानीमा फिल्म ‘आइएम जितबहादुर’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
  • फिल्मलाई हिन्दी र बंगाली भाषाका निर्देशक शुभेन्दु घोषले निर्देशन गर्नेछन् र शीर्ष भूमिकामा जितु आफैं देखिनेछन्।
  • फिल्म माघ पहिलो सातादेखि काठमाडौं र मकवानपुरको चित्लाङ क्षेत्रमा छायांकन हुनेछ र डेढ करोड रुपैयाँ लगानीमा बन्नेछ।

काठमाडौं । चर्चित कलाकार जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’ अब फिल्म निर्माता बन्ने भएका छन् । उनले मंगलबार आफ्नो एकल लगानी रहने फिल्म ‘आइएम जितबहादुर’ निर्माणको घोषणा गरेका छन् ।

यो फिल्मलाई केही हिन्दी र बंगाली भाषाका फिल्म निर्देशन गरेका शुभेन्दु घोषले निर्देशन गर्नेछन् । भारतको कोलकाता निवासी घोष लामो समयदेखि मुम्बईमा बस्दै आएका छन् ।

घोषकै कथा रहेको फिल्मको शीर्ष भूमिकामा जितु स्वयम देखिनेछन् । अन्य कलाकारको कास्टिङ प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी उनले दिए । एक नेपाली कलाकारको संघर्ष र सफलताको कथावस्तुमा फिल्म बन्न लागेको हो ।

यो फिल्मको आंशिक भाग जितु स्वयमको जीवन संघर्षमा पनि आधारित हुनेछ । ‘यो नेपाली परिवेशकै कथा हो’ उनले भने, ‘दर्शकले मेरो संघर्षका दिनको कथालाई पनि यहाँ पाउनुहुनेछ । अलिकति मेरो जीवनको संघर्षसँग पनि मिल्छ ।’

निर्देशक घोषलाई आफूले लामो समयदेखि चिनेको र फिल्म बनाउने बारे लामो समयदेखि कुराकानी भैरहेकाले पनि सहज भएको जितुले बताए । ‘सुरुदेखि नै बनाउने सोच थियो । उसँग काम गर्न पनि कम्फर्टेबल छ’ उनले भने ।

माघ पहिलो सातादेखि छायांकन सुरु हुने फिल्म काठमाडौं र मकवानपुरको चित्लाङ क्षेत्रमा खिचिनेछ । डेढकरोड रुपैयाँ लगानीमा बन्ने फिल्मको प्रदर्शन चाहिँ प्रोजेक्ट तयार भएपछि मात्र तय गरिने छ ।

जितु यसअघि ‘छक्कापञ्जा’ समूहका फिल्ममा कार्यकारी निर्माताको रुपमा संलग्न थिए । तर, यसपटक भने उनी एकल लगानीमा फिल्म बनाउन कस्सिएका हुन् ।

फिल्मको निर्माण सुरु भएको जनाउँदै जितुले भने, ‘म हिजोदेखि यसैको काममा कुदेको कुद्यै छु ।’

आइएम जितबहादुर जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित