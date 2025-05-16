नेटफ्ल्क्सिले हटायो चिनियाँ सिरिज ‘साइन अन मी’, भएको के हो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
दक्षिण चीन सागरमा विवादित क्षेत्रीय दाबी भएको नक्सा प्रस्तुत गर्ने एपिसोडमा हनोईले आपत्ति जनाएपछि नेटफ्लिक्सले आफ्नो भियतनाम प्लेटफर्मबाट चिनियाँ सिरिज हटाएको छ ।
२७ एपिसोडको रोमान्स ड्रामा ‘साइन अन मी’ मा कथित ‘नाइन-ड्यास लाइन’ का फोटो समावेश छन् जसलाई भियतनामले ‘गलत’ र ‘राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको उल्लङ्घन’ भनेर निन्दा गरेको छ ।
चीनले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई सीमाङ्कन गर्न आफ्नो नक्सामा रेखा प्रयोग गर्दछ । भियतनाम यी दावीहरूको विरोध गर्ने धेरै देशहरू मध्ये एक हो ।
भियतनामको संस्कृति मन्त्रालयले जनवरी ३ मा श्रृंखला हटाउन माग गर्दै नेटफ्लिक्सलाई २४ घण्टाको समय दिएको थियो । अहिले नेटफ्लिक्सको भियतनाम प्लेटफर्मबाट उक्त श्रृंखला हटाइएको छ ।
विवादित नक्सा ‘साइन अन मी’ को एपिसोड २५ मा धेरै पटक देखा परेको छ, जसलाई चीनको सौर्य ऊर्जा क्षमताको बारेमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यक्रमका मुख्य पात्र एउटा भाषणको क्रममा उपस्थित हुन्छन् जहाँ ‘नाइन-ड्यास’ रेखाको भाग देखाउने चीनको नक्सा एउटा अडिटोरियम स्क्रिनमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
‘साइन अन मी’ चीन र अन्य क्षेत्रहरूमा लोकप्रिय छ । यो सिरिज हटाइनुअघि सिंगापुर, ताइवान र भियतनाममा नेटफ्लिक्सको शीर्ष १० कार्यक्रम मध्ये एक थियो ।
बेइजिङले प्रतिबन्धको बारेमा आधिकारिक रूपमा टिप्पणी गरेको छैन, यद्यपि उसको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले मंगलबार हनोईलाई “दक्षिण चीन सागरको मुद्दाबाट सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई अलग राख्न’ आग्रह गर्दै एक लेख प्रकाशित गरेको छ ।
भियतनाम, फिलिपिन्स, ताइवान, मलेसिया र ब्रुनाईका विरोधको बाबजुद पनि हालैका वर्षमा चीनले दक्षिण चीन सागरका धेरै भूभाग र छेउछाउको पानीमा आफ्नो सार्वभौमिकताको दाबी गर्दै आएको छ ।
सन् २०२३ मा पनि भियतनामले नेटफ्लिक्सलाई यस्तै नक्सामा अर्को चिनियाँ सिरिज ‘फ्लाइट टु यु’ हटाउन आदेश दिएको थियो । नाइन-ड्यास लाइन प्रस्तुत गरेको कारण भियतनामले प्रतिबन्ध लगाएका चिनियाँ सिरिज यी मात्र होइनन् ।
अधिकारीहरूले सन् २०२३ मा वार्नर ब्रदर्सको हलिउड ब्लकबस्टर ‘बार्बी’ र सन् २०१६ मा ड्रीमवक्र्सको एनिमेटेड फिल्म ‘अबोमिनेबल’ माथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
