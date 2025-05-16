+
‘स्ट्रेन्जर थिङ्स’ को अन्तिम शृङ्खला आउँदा नेटफ्ल्क्सि नै डाउन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १७ गते १२:१२
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेटफ्लिक्सको बहुप्रतीक्षित श्रृंखला 'स्ट्रेन्जर थिंग्स' को अन्तिम भाग ३१ डिसेम्बर २०२५ मा प्रिमियर भएको थियो।
  • प्रिमियरको समयमा लाखौं दर्शक नेटफ्लिक्समा लगइन गर्दा प्लेटफर्म केही समयका लागि क्र्यास भएको थियो।
  • अन्तिम श्रृंखलाको रनटाइम २ घण्टा ८ मिनेट रहेको र केही हलमा समेत रिलिज भएको छ।

लस एन्जलस । कोही मानिस नयाँवर्ष २०२६ को सेलिब्रेसन मुडमा थिए । कोही चाहिँ घरमै बसेर आरामपूर्वक आफूलाई मनपर्ने फिल्म र टिभी श्रृंखला हेर्ने तयारीमा थिए ।

फिल्मप्रेमीको लागि ३१ डिसेम्बरको मध्यरात खास रह्यो । उक्त समयमा बहुप्रतीक्षित नेटफ्ल्क्सि श्रृंखला ‘स्ट्रेन्जर थिंग्स’ को अन्तिम श्रृंखला प्रिमियर भएको थियो ।

प्रिमियरको पर्खाइमा लाखौं दर्शक नेटफ्ल्क्सि लगइन गरेर बसिरहेका थिए । दर्शकको ट्राफिक यति बढ्यो कि केही समय नेटफ्ल्क्सि नै क्र्यास भैदियो

हलिउड रिपोर्टरका अनुसार प्लाटफर्म डाउन हुने वित्तिकै दर्शकले उच्च ट्राफिकको कारण केही समय प्लाटफर्ममा समस्या आएको सन्देश देखेका थिए । नेटफ्ल्क्सि डाउन भनेको यो पहिलोपटक भने होइन, पाँचौं सिजनको भोल्युम १ प्रिमियर हुने बेलामा पनि २६ नोभेम्बरमा पनि डाउन भएको थियो ।

भोल्युम २ डिसेम्बर २५ मा रिलिज भएको थियो । श्रृंखलाको फिनाले ३१ डिसेम्बरमा रिलिज भएको हो । यो श्रृंखला केही हलमा समेत रिलिज भएको छ ।

अन्तिम श्रृंखलाको रनटाइम २ घण्टा ८ मिनेट छ । यो रनटाइम श्रृंखलाकै लामो रहेको बताइएको छ ।

नेटफ्ल्क्सि स्ट्रेन्जर थिङ्स
