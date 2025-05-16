+
एमालेले बनायो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिचालन कमिटी, संयोजकमा बादल

नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएको छ । संयोजकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ रहेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १४:१०

  • नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएको छ।
  • संयोजकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ रहेका छन्।
  • निर्वाचन परिचालन कमिटीका सदस्यहरूमा राजन भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, हिक्मत कार्की, रमेश बडाल, मीनबहादुर शाही र भीष्म अधिकारी रहेका छन्।

२२ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएको छ । संयोजकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ रहेका छन् ।

एमालेको पार्टी कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको सचिवालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्वाचन परिचालन कमिटीको सदस्यहरूमा राजन भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, हिक्मत कार्की, रमेश बडाल, मीनबहादुर शाही र भीष्म अधिकारी रहेका छन् ।

नेकपा एमाले बादल रामबहादुर थापा
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

