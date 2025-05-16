एमालेले बनायो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिचालन कमिटी, संयोजकमा बादल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२२ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन परिचालन कमिटी बनाएको छ । संयोजकमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ रहेका छन् ।
एमालेको पार्टी कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको सचिवालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । निर्वाचन परिचालन कमिटीको सदस्यहरूमा राजन भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, हिक्मत कार्की, रमेश बडाल, मीनबहादुर शाही र भीष्म अधिकारी रहेका छन् ।
