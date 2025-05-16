एमाले सचिवालय बैठक जारी

Listen News
२२ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसिरहेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
बैठकमा आगामी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक तयारीबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक यही पुस २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा बोलाइएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ ११ गते र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन फागुन २१ गते हुँदैछ ।
