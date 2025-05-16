राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गर्ने छलफल जारी छ: एमाले

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेले नेपाली कांग्रेससँग सातै प्रदेशमा एक/एक जना उम्मेदवार दिने विषयमा तालमेल गर्ने छलफल भइरहेको छ।
- पार्टी उपमहासचिव लेखराज भट्टले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले यसबारे जानकारी गराएको बताए।
- अध्यक्षलाई नै उम्मेदवार टुंग्याउने जिम्मा दिने निर्णय भएको छ।
२२ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेले नेपाली कांग्रेससँग तालमेल गर्नेबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । पार्टी उपमहासचिव लेखराज भट्टले आजको सचिवालय बैठकमा यसबारे अध्यक्ष ओलीले जानकारी गराएको बताए ।
‘अध्यक्षलाई नै उम्मेदवार टुंग्याउने जिम्मा दिने निर्णय भएको छ । सातैवटा प्रदेशमा एक/एक जना उम्मेदवारी दिने गरी कांग्रेससँग छलफल भइरहेको छ’ उनले भने ।
