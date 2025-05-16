+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : ७ सिटमा एमालेको दाबी

उनले भने, ‘कुन प्रदेशमा महिला कसले लिने भन्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन । अध्यक्षले टुंगो लगाएर को को व्यक्तिलाई दिने भन्नेगरी उहाँले नै निर्णय गर्ने अधिकार दिने निर्णय भएको छ ।’ 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १३:२४

२२ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाको ७ वटा सिटमा आफ्नो दाबी गरेको छ । सोमबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उपमहासचिव लेखराज भट्टले प्रत्येक प्रदेशमा १/१ जना रहनेगरी ७ वटा सिटमा आफूहरूको दाबी रहेको जानकारी गराए ।

यद्यपि क्लस्टर अनुसार उम्मेदवारहरू टुंगो लगाउने काम भने बाँकी रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग थप छलफल गरेर उम्मेदवार टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिइएको छ ।

माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमालेले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने भएको हो ।

‘हरेक प्रदेशमा १ जना पर्नेगरी ७ जनाको हामीले भनेका छौं । तर टुंगो के लागेको छैन,’ उनले भने, ‘कुन प्रदेशमा महिला कसले लिने भन्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन । अध्यक्षले टुंगो लगाएर को को व्यक्तिलाई दिने भन्नेगरी उहाँले नै निर्णय गर्ने अधिकार दिने निर्णय भएको छ ।’

त्यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर बाँकी नाम टुंगो लाग्ने उनले बताए ।

‘कसले कति पाउने भन्ने बाँडफाँड भएको छ । तर क्लस्टर कसलाई कहाँ पर्छ भन्ने कुरा अझै टुंगो नलागेको हुनाले नेपाली कांग्रेसका सभापतिले हाम्रो अध्यक्षसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय सभामा सँगै जाने भन्ने सहमति भएको छ ।’

नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित