एमाले नेताहरूको अस्थायी कार्यविभाजन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १४:३७

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले चुनावलाई लक्षित गरी प्रदेश र जिल्ला इन्चार्जहरू तोकेको छ।
  • सचिवालय बैठकले शेरधन राईलाई कोशी, लिला श्रेष्ठलाई मधेश प्रदेश इन्चार्ज बनाएको छ।
  • संगठन कामको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकाललाई दिइएको छ र ७७ जिल्लामा पनि इन्चार्ज तोकिएका छन्।

२२ पुस, काठमाडौ । नेकपा एमालेले चुनावलाई लक्षित गरी अस्थायी कार्य विभाजन गरेको छ ।

सचिवालय बैठकले प्रदेश र जिल्ला इन्चार्जहरू तोकेको हो । उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार शेरधन राई कोशी, लिला श्रेष्ठ मधेश, महेश बस्नेत बागमती, राजन भट्टराई राजधानी, खगराज अधिकारी गण्डकी, यामलाल कँडेल कर्णाली र गणेश ठगुन्ना सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज बनेका छन् ।

बैठकले संगठन कामको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकाललाई दिएको छ । अरु ७७ वटै जिल्लामा पनि इन्चार्ज तोकिएका छन् । तर दिइएको जिम्मेवारी अस्थायी हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

कार्यविभाजन नेकपा एमाले
