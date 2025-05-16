+
English edition
एमालेको सचिवालय बैठक मंगलबार बस्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १९:०७

२१ पुस, काठमाडौ‍ं । नेकपा एमालेले मंगलबार केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाएको छ ।

एमालेका सचिव भानुभक्त ढकालले समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक तयारीबारे छलफल गर्न बैठक डाकिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठक मंगलबार बिहान ९ः०० बजे ललितपुर, च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बस्ने छ ।

एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक यही पुस २७ देखि २९ गते काठमाडौंमा बस्ने भएको छ ।

नेकपा एमाले सचिवालय बैठक
