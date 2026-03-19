कांग्रेस प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेतामा आङ्देम्बे निर्विरोध निर्वाचित

सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले आङदेम्बेलाई दलको नेतामा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १५:१४

१४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेतामा भीष्मराज आङ्देम्बे निर्वाचित भएका छन् । सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले आङ्देम्बेलाई दलको नेतामा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो ।

संसदीय दलको बैठकमा आङदेम्बे निर्विरोध निर्वाचित भएको कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइलीले जानकारी दिए । उनी संसदीय दल निर्वाचन समितिको संयोजक पनि हुन् ।

कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा दुई महिना लामो रस्साकस्सी चलेको थियो । अन्तत: आजै बसेको कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आङ्देम्बेलाई निर्विरोध संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति जुटाएको थियो ।

यसअघि संसदीय दलको नेतामा अर्जुननरसिंह केसी र मोहन आचार्यले पनि दाबी गर्दैआएका थिए । सोही कारण सहमति जुट्न सकस भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट सिटौलालाई हटाउने तयारी

सिंहदरबारमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक, गगन थापा पनि सहभागी (तस्वीरहरू)

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा मर्यादित कदम होइन : कांग्रेस

दुई घण्टा ढिला गरी सुरु भयो कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक

के यो बदलिएको कांग्रेस हो ?

कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समिति बैठक बस्दै

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
