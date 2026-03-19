बीपी राजमार्ग ३ दिनपछि सञ्चालनमा

गत शनिबार साँझदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ ।

कपिल कोइराला कपिल कोइराला
२०८३ वैशाख १४ गते १५:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बीपी राजमार्ग शनिबार रोशी खोलामा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त डाइभर्सन मर्मत गरी सोमबार साढे ३ बजेबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
  • सडक डिभिजन भक्तपुरका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले सडक डिभिजन कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीको सहयोगमा मर्मत गरिएको जानकारी दिनुभयो।
  • रोशी खोलाको किनार हुँदै अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरी चौकीडाँडा, घुमाउने, चारसय बेँसी लगायत स्थानमा यातायात सञ्चालन भइरहेको छ।

१४ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । गत शनिबार साँझदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग सञ्चालनमा आएको छ ।

शनिबार रोशी खोलामा आएको बाढीले डाइभर्सन बढाएपछि ३ दिन लगाएर मर्मत गरिएको हो । राजमार्ग आज सोमबार साढे ३ बजेबाट सवारी सञ्चालनमा आएको सडक डिभिजन भक्तपुरका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीको सहयोगमा क्षतिग्रस्त डाइभर्सन मर्मत गरी यातायात पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

शनिबार रोशी खोलाको बाढीले चौकीडाँडा, घुमाउने, चारसय बेँसी, गिम्दी बेँसी, नार्के, चिउरीबास, बोक्सीकुना, कालढुंगा, डालाबेँशी, बुलढुंगा तथा माम्तीमा डाइभर्सन बगाएको थियो भने सिन्धुलीतर्फ आँपघारी र नेपालथोकमा डाइभर्सन बगाएको थियो ।

अस्थायी समाधानका रूपमा रोशी खोलाको किनार हुँदै डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

नेपाल प्रहरीको १०० र ट्राफिक प्रहरीको १०३ नम्बरमा सम्पर्क गरेर थप जानकारी लिन अनुरोध गरिएको छ ।

कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

53 [R]

55 [R]

57 [R]

59 [R]

61 [R]

63 [R]

65 [R]

69 [R]

72 [R]

75 [R]

78 [R]

81 [R]

