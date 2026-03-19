आईफोन १७ र आईफोन एयरमा चार्जिङ समस्या

- आईफोन १७, आईफोन १७ प्रो र नयाँ आईफोन एयर मोडेलहरूमा ब्याट्री सकिएपछि फोन चार्जरमा जोड्दा तुरुन्तै नखुल्ने समस्या देखिएको छ।
- प्रयोगकर्ताहरूले भोलुम अप, डाउन र पावर बटन थिचेर फोर्स रिस्टार्ट गर्ने प्रयास गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
- म्यागसेफ वायरलेस चार्जर प्रयोग गर्दा फोन पुनः अन हुने र केही घण्टासम्म चार्जमा राख्दा फोन आफैँ अन हुने उपाय सुझाइएको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं । आईफोन १७, आईफोन १७ प्रो र नयाँ आईफोन एयर मोडेलहरू प्रयोग गर्ने केही प्रयोगकर्ताहरूले समस्या भोगिरहेका छन्।
ब्याट्री पूर्ण रूपमा सकिएर फोन बन्द भएपछि, केबलमार्फत चार्जरमा जोड्दा पनि फोन तुरुन्तै नखुल्ने वा स्क्रिन पूरै ‘ब्ल्याक’ हुने समस्या देखिएको छ।
मुख्य समस्याहरू:
चार्जिङमा समस्या: सामान्यतया ब्याट्री सकिएको फोन चार्जरमा जोड्दा केही बेरमा ब्याट्रीको लोगो देखिनुपर्ने हो, तर यी नयाँ मोडेलहरूमा केही मिनेटसम्म जोड्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदेखिने रिपोर्ट गरिएको छ।
फोर्स रिस्टार्ट असफल: धेरै प्रयोगकर्ताहरूले भोलुम अप, डाउन र पावर बटन थिचेर ‘फोर्स रिस्टार्ट’ गर्ने प्रयास गरे तापनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
कारणको अनुमान: यो समस्या सफ्टवेयरभित्रको भोल्टेज व्यवस्थापन वा ब्याट्री कन्ट्रोलमा रहेको त्रुटिका कारण भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, यद्यपि एप्पलले यसबारे आधिकारिक पुष्टि गरिसकेको छैन।
यसलाई कसरी समाधान गर्ने?
यदि तपाईँको नयाँ आईफोनमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ भने, रिपोर्टहरूले निम्न दुईवटा उपायहरू सुझाएका छन्:
म्यागसेफ चार्जरको प्रयोग: केबलमार्फत चार्ज नभएको अवस्थामा म्यागसेफ वायरलेस चार्जर प्रयोग गर्दा फोन पुनः अन हुने पाइएको छ। केही प्रयोगकर्ताका अनुसार म्यागसेफमा राखेको करिब १५ मिनेटपछि फोनले प्रतिक्रिया दिन थाल्छ।
लामो समयसम्म चार्जमा छोड्ने: केही प्रयोगकर्ताहरूले फोनलाई केही घण्टासम्म चार्जरमै छोडिदिँदा अन्ततः फोन आफैँ अन भएको बताएका छन्।
यो समस्या हाल केही सीमित प्रयोगकर्ताहरूमा मात्र देखिएको छ। यदि यी उपायहरूले काम गरेनन् भने एप्पल स्टोरमा गएर प्राविधिक सहयोग लिनु नै उत्तम विकल्प हुनेछ।
