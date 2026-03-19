आईफोन प्रयोगकर्ताका लागि ठूलो अपडेट : मे महिनामा आउँदै आईओएस २६.५

एप्पलले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम आईओएस २६ को अन्तिम मुख्य अपडेट ‘आईओएस २६.५’ सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो अपडेट मुख्यतया आईफोनको कार्यक्षमतामा सुधार, प्रणालीको स्थिरता र सानातिना फिचरहरूको परिमार्जनमा केन्द्रित रहनेछ ।
आईओएस २६.५ को सार्वजनिक भएसँगै एप्पल अब आफ्नो आगामी नयाँ संस्करण आईओएस २७ तर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
कहिले सार्वजनिक होला नयाँ अपडेट ?
एप्पलको नियमित तालिका र हालको बिटा परीक्षणलाई आधार मान्दा आईओएस २६.५ को सार्वजनिक विमोचन आगामी मे ११ वा १२ मा हुने अपेक्षा गरिएको छ । एप्पलको योजना अनुसार यसको तालिका यस प्रकार रहनेछ :
अप्रिल १३ : दोस्रो बिटा भर्सन सार्वजनिक हुनेछ ।
मे ४ : रिलिज क्यान्डिडेट अर्थात् अन्तिम परीक्षण संस्करण उपलब्ध हुनेछ ।
मे ११/१२ : विश्वभरका सबै योग्य आईफोन प्रयोगकर्ताका लागि सार्वजनिक अपडेट उपलब्ध हुने छ ।
के–के हुनेछन् नयाँ परिवर्तन?
आईओएस २६.५ मा कुनै ठूला र क्रान्तिकारी फिचर नभए पनि यसले प्रयोगकर्ताको दैनिक अनुभवलाई अझ सहज बनाउनेछ । यसमा मुख्य तीन क्षेत्रमा सुधार गरिएको छ :
१. कार्यक्षमतामा सुधार : एप छिटो खुल्नेछन् र मल्टिटास्किङ अझ सहज हुनेछ ।
२. प्रणालीको स्थिरता : विभिन्न बग हटाइएको छ, जसले गर्दा फोन ह्याङ हुने वा क्र्यास हुने समस्या कम हुनेछ ।
३. ब्याट्री क्षमता : पावर म्यानेजमेन्टमा सुधार गरी ब्याट्रीको आयु बढाउन मद्दत पुग्नेछ ।
आईओएस २७ को तयारी
यो अपडेट सार्वजनिक भएको करिब एक महिनापछि नै एप्पलले आफ्नो ‘वर्ल्डवाइड डेभलपर्स कन्फरेन्स’ जुन ८ मा आयोजना गर्नेछ । उक्त कार्यक्रममा आईओएस २७ को घोषणा हुनेछ, जसमा विशेष गरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र सिरीका क्षेत्रमा ठूला परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आईफोनमा आईओएस २६ चल्छ भने यो नयाँ २६.५ अपडेट सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । अपडेट गर्नुअघि आफ्नो डाटा सुरक्षित राख्न ब्याकअप लिनु राम्रो हुने प्रविधि विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।
