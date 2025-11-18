+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘काजी’ मा रोमान्टिक विपिन र केकी, फिल्म ८ जेठमा आउने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १३:३४
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'काजी' को दोस्रो पोस्टर सार्वजनिक भएको छ जसमा विपिन कार्की र केकी अधिकारी रोमान्टिक भावमा देखिएका छन्।
  • फिल्म ग्रामीण परिवेशमा आधारित छ र मानवीय सम्बन्ध, माया, पीडा र जिम्मेवारीको कथामा केन्द्रित छ।
  • रामप्रसाद रिजालको प्रस्तुति र लक्ष्मण रिजालको निर्देशनमा बनेको यो फिल्म ८ जेठदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ।

काठमाडौं । ८ जेठदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको फिल्म ‘काजी’को दोस्रो पोेस्टर सार्वजनिक भएको छ । निर्माताले सामाजिक सञ्जालमार्फत पोस्टर सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सार्वजनिक पोस्टरमा कलाकार विपिन कार्की र केकी अधिकारी रोमान्टिक भावमा प्रस्तुत छन् । उनीहरूलाई आंलिगनमा बाँधिएको देख्न सकिन्छ । कथा गहिरो प्रेम र जीवनका संघर्षमा केन्द्रित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

पहिलो झलकमा विपिनले ढाका टोपी, सर्ट र गञ्जी लगाएको देखिन्छ । केकी रातो सारी, हरियो ब्लाउज, सिन्दूर र टीकासहित प्रस्तुत भएकी छिन् । यसले नेपाली संस्कृति र पारिवारिक सम्बन्धको झल्को दिन्छ ।

पृष्ठभूमिमा गाउँघरको वातावरण, तोरीका फूलले भरिएको खेत र पुरानो शैलीको भवन देखिन्छ । यसले फिल्म ग्रामीण परिवेशमा आधारित हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

रामप्रसाद रिजालको प्रस्तुति रहेको फिल्मलाई लक्ष्मण रिजालले निर्देशन गरेका हुन् । निर्माताका अनुसार यो फिल्म एक भावनात्मक तथा सामाजिक कथामा आधारित छ, जसले मानवीय सम्बन्ध, माया, पीडा र जिम्मेवारीका विभिन्न पाटाको कथामा आधारित छ ।

विपीन र केकीसहित फिल्ममा गरिमा शर्मा, प्रकाश घिमिरे, हेमन्त बुढाथोकी, विशाल पहारी, विनोद न्यौपाने, रश्मी भट्ट, हिउँवाला गौतम, सन्दिपबाबु लोहनी, रोजी श्रेष्ठ, गंगा शर्मा, नवराज गिरी, बुद्धिसागर खनाल, प्रशंसा सुवेदी, कृतिका शर्मा र दिक्षिता अर्याल लगायतको अभिनय छ ।

यसअघि पोस्टर र टिजर सार्वजनिक भइसकेको छ । रिजाल एन्ड रिजाल प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मलाई प्रदीप भारद्धाजको लेखेका हुन् । असिम काफ्ले कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्मको निर्मातामा नेहान रिजाल र विकासराज जोशी छन् । श्रीराम बालाजी फिल्मस्ले देशव्यापी रिलिज गर्नेछ ।

काजी विपिन कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित