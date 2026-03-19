जय नेपाल फिल्म हल पुनः सञ्चालनमा आउने, बोर्डले दियो इजाजत पत्र

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १७:३८

  • जय नेपाल सिनेमा हलले चलचित्र विकास बोर्डबाट मंगलबार सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी पुनः सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको छ।
  • कोभिड-१९ महामारीपछि २०७८ असोज ४ गतेदेखि बन्द रहेको हललाई आधुनिक व्यवस्थापनसहित पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
  • चलचित्र विकास बोर्डले चालु आर्थिक वर्षभित्र देशभर हलको संख्या २०० भन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

काठमाडौं । मुलुकको पुरानो तथा ऐतिहासिक सिनेमा हलमध्ये एक ‘जय नेपाल सिनेमा हल’ पुनः सञ्चालनमा आउने तयारी अघि बढेको छ । लामो समय बन्द रहेको उक्त हलले मंगलबार चलचित्र विकास बोर्डबाट सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको हो ।

२०२७ सालदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नवीकरण हुँदै आएको सो हल काठमाडौंको सिनेमा संस्कृति र दर्शक स्मृतिसँग गहिरो रूपमा जोडिएको नाम हो । दरबारमार्ग क्षेत्रसँग जोडिएको यस हलले दशकौँसम्म नेपाली, हिन्दी तथा अंग्रेजी चलचित्र प्रदर्शन गर्दै राजधानीको चलचित्र प्रदर्शन इतिहासमा आफ्नै पहिचान बनाएको थियो ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण उत्पन्न परिस्थितिपछि २०७८ असोज ४ गतेदेखि हल बन्द अवस्थामा थियो । चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले सञ्चालक मध्येका एक गोपालकाजी कायस्थलाई सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गरेका छन् ।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त भएसँगै जय नेपाल हलको पुनः सञ्चालनको बाटो खुलेको छ । यो हल आधुनिक व्यवस्थापन र आवश्यक मापदण्डसहित पुनः सञ्चालनमा आउनु नेपाली चलचित्र प्रदर्शन क्षेत्रका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको जनाइएको छ ।

यसले काठमाडौंको सिनेमा संस्कृतिलाई पुनर्जीवित गर्न, दर्शकलाई थप विकल्प उपलब्ध गराउन र चलचित्र प्रदर्शन बजारलाई थप सक्रिय बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बोर्डले प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार चलचित्र घर सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । ‘ऐतिहासिक पहिचान बोकेको जय नेपाल सिनेमा हल पुनः सञ्चालनको तयारीमा अघि बढ्नु चलचित्रकर्मी, दर्शक र हल व्यवसायी सबैका लागि उत्साहजनक समाचार हो’ अध्यक्ष डीसीले भने ।

बोर्डका अनुसार अहिले मुलुकमा १७० भन्दा धेरै हल संचालनमा छन् । बोर्डले हालै चालु आर्थिक वर्षभित्र हलको संख्या २०० भन्दा धेरै पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताएको थियो ।

सम्बन्धित खबर

बिच रेस्लिङ : नेपालका तीन खेलाडी नकआउटबाटै बाहिरिए

बिच रेस्लिङ : नेपालका तीन खेलाडी नकआउटबाटै बाहिरिए
सामसुङले बन्द गर्दै मेसेजिङ एप

सामसुङले बन्द गर्दै मेसेजिङ एप
कर्पोरेट टी-१० लिगमा आईसीएफसी, क्लाउड फ्याक्ट्री र एनसेलको जित

कर्पोरेट टी-१० लिगमा आईसीएफसी, क्लाउड फ्याक्ट्री र एनसेलको जित
हुरीबतासले उडाएका घर मर्मत गर्दै गाउँका युवा

हुरीबतासले उडाएका घर मर्मत गर्दै गाउँका युवा
पोखरामा एक्सटेपको नयाँ आउटलेटको शुभारम्भ, ‘पोर्टर’हरुलाई निशुल्क जुत्ता वितरण

पोखरामा एक्सटेपको नयाँ आउटलेटको शुभारम्भ, ‘पोर्टर’हरुलाई निशुल्क जुत्ता वितरण
भोलि सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्म हावाहुरीको पनि सम्भावना

भोलि सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्म हावाहुरीको पनि सम्भावना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?
नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories

