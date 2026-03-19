जय नेपाल फिल्म हल आजदेखि पुनः सञ्चालनमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १८ गते १३:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लामो समय बन्द रहेको जयनेपाल फिल्म हल शुक्रबारदेखि पुनः संचालनमा आएको छ।
  • हलमा दर्शकले टिकट काटेर नेपाली फिल्म र बलिउड फिल्म हेर्न सक्नेछन्।
  • हलमा कुल ३०६ सिट छन् र टिकट मूल्य ३५० देखि ८०० रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।

काठमाडौं । लामो समय बन्द रहेको जयनेपाल फिल्म हल शुक्रबारदेखि पुनः संचालनमा आएको छ । पुनःनिर्माण गर्दै सञ्चालनमा ल्याइएको हलमा दर्शकले आजैदेखि टिकट काटेर फिल्म हेर्न सक्नेछन् ।

शुक्रबार बिहान नेपाली फिल्मका ट्रेलर लगायत प्रदर्शन गरेर फिल्म संचालनमा ल्याइएको हो । सो अवसरमा शुभसाइत पूजा समेत गरियो । नीर शाहसहितका नेपाली फिल्मकर्मी सो अवसरमा सहभागी थिए ।

संचालकमध्येका गोपाल कायस्थले दर्शकले टिकट काटेर शुक्रबारदेखि फिल्म हेर्न सक्ने बताए । नेपाली फिल्म ‘लालीबजार’ प्रदर्शन गरेर हल संचालनमा ल्याउने तयारी गरिएपछि अदालतको आदेशले फिल्म रोकिएपछि शुक्रबार बेलुका बलिउडको ‘राजा शिवाजी’ रिलिज गरिनेछ ।

यसअघि क्यूएफएक्सको माउ कम्पनी क्वेस्ट इन्टरटेनमेन्टले सुरुदेखि नै हल संचालनमा ल्याएको थियो । क्वेस्ट त्यहाँबाट बाहिरिएपछि लामो समय हल बन्द रह्यो । पुनःनिर्माणसहित बज इन्टरटेनमेन्टले हल पुनःसंचालनमा ल्याएको हो ।

संचालक कायस्थका अनुसार, हलमा कुल ३०६ वटा सिट छन् । सुतेर हेर्ने दर्शकलाई ८०० रुपैयाँ, बालकोनीमा ५०० र सामान्य सिटको लागि ३५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यो हलका संचालकमा बज इन्टरटेनमेन्टका रुपेश श्रेष्ठ र उत्सव शाही पनि छन् ।

जय नेपाल चित्रघर नेपाली फिल्मको विरासत बोकेको हल समेत हो ।

सिफारिस

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु
दबाबमा राष्ट्रपति

दबाबमा राष्ट्रपति

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

