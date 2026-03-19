+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आज हावाहुरी चल्ने सम्भावना, सकेसम्म घरबाहिर हिँडडुल नगर्न सुझाव

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १६ गते ६:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जल तथा मौसम विज्ञान विभागले १६ वैशाख साँझ ५:४५ देखि १७ वैशाख बिहान ७:४५ सम्म सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, मधेश र कोशी प्रदेशमा तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना जनाएको छ।
  • राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले घरबाहिर हिँडडुल नगर्न, झ्यालढोका बन्द गर्न र कमजोर संरचना नजिक नबस्न सावधानी अपनाउन आह्वान गरेको छ।
  • जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मेघगर्जन, चट्याङ्ग, असिना सहित पानी पर्ने भएकाले देशभर सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ।

१६ वैशाख, काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज साँझ सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, मधेश र कोशी प्रदेशका केही जिल्लामा तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

विभागले हावाहुरी सुरु हुने र समाप्त हुने सम्भावित समय नै तोकेर आवश्यक सतर्कता अपनाउन भनेको छ ।

१६ वैशाख साँझ ५:४५ हुरी चल्न सुरु हुने र १७ वैशाख बिहान ७:४५ बजे समाप्त हुने सम्भावना रहेको विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा र डोटी सहित आसपासका जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, दाङ र अर्घाखाँची सहित आसपासका जिल्ला, मधेश प्रदेशका धनुषा र बारा सहित आसपासका जिल्ला र कोशी प्रदेशको मोरङ सहित आसपासका जिल्लामा तीव्र हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ

सोही सूचनाका आधारमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मंगलबार बेलुकी सूचना जारी गरेर सावधानी अपनाउन आह्वान गरेको छ ।

सकेसम्म घरबाहिर हिँडडुल नगर्न, झ्यालढोका राम्रोसँग बन्द गर्न, जस्तालगायतबाट बनेको छाने कमजोर छ भने बन्धन बलियो बनाउन, घरबाहिर आगो नबाल्न प्राधिकरणले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी लड्नसक्ने कमजोर संरचना, अग्ला रुख, खम्बा नजिक र बिजुलीको तारमुनि नबस्न र बिजुलीको तार लत्रिएको छ भने नछुन पनि सुझाइएको छ ।

यसैगरी जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज पनि मेघगर्जन, चट्याङ्ग, असिना सहित पानी पर्ने प्रणालीले देशका धेरै ठाउँहरूमा प्रभाव पार्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन पनि सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

हावाहुरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हुरीबतासले उडाएका घर मर्मत गर्दै गाउँका युवा

हावाहुरीले घरको पर्खाल भत्किंदा सिरहामा एक जनाको मृत्यु

हेलेसी नगरपालिकाले दियो हावाहुरी प्रभावित ८३ घरपरिवारलाई जस्तापाता

आज धेरै ठाउँमा  हावाहुरीको सम्भावना, पहाडी क्षेत्रमा हिमपात र मध्यम वर्षा

आज र भोलि हावाहुरी र चट्याङसहित वर्षा हुने

भित्रिँदै वर्षा र हावाहुरीको नयाँ प्रणाली, कति शक्तिशाली छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित