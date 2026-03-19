आज लुम्बिनी र मधेशमा तीव्र हावाहुरी चल्ने प्रक्षेपण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज दिउँसो लुम्बिनी र मधेशमा तीव्र हावाहुरीको सम्भावना रहेको जनाएको छ।
- महाशाखाले आज बाँके, दाङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बारा, पर्सा, रौतहट र आसपासमा तीव्र हावाहुरीको सम्भावना रहेको जनाएको हो ।
- महाशाखाले हावाहुरीबाट जोगिने उपायहरू अपनाउन सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छ।
२२ वैशाख, काठमाडौं । आज दिउँसो लुम्बिनी प्रदेशमा र राति मधेश प्रदेशका जिल्लामा तीव्र हावाहुरीको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाले सूचना जारी गरी आज दिउँसो लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, दाङ, रुपन्देही, कपिलवस्तु र आसपासका क्षेत्रमा तीव्र हावाहुरीको सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
यसैगरी आज राति कपिलवस्तु, रुपन्देही, बारा, पर्सा, रौतहट र आसपासका क्षेत्रमा पनि तीव्र हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
हावाहुरीबाट जोगिने उपायहरू अपनाउन महाशाखाले सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।
