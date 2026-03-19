‘होल्डिङ सेन्टर’ निरीक्षणमा जाँदै नेविसंघका नेताहरू

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेताहरूसुकुमवासीलाई राखिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ निरीक्षणमा जाने भएका छन् ।
‘नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि नेविसंघको अभियान’ अन्तर्गत उनीहरू आज (मंगलबार) कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी ‘होल्डिङ सेन्टर’ निरीक्षणमा जाने भएका हुन् ।
राज्यलाई खबरदारी गर्न आफूहरू दिउसो २ बजे, कर्तिपुरको ल्यावरोटरी स्कुल नजिकै रहेको ‘होल्डिङ सेन्टर’ निरीक्षणमा जान लागेको विद्यार्थी नेता भुवन भट्टले जानकारी दिए ।
सरकारले बागमती किनाराका सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’हरूमा राखेको छ ।
