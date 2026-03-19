‘होल्डिङ सेन्टर’ निरीक्षणमा जाँदै नेविसंघका नेताहरू

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते ९:२९

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का नेताहरूसुकुमवासीलाई राखिएको ‘होल्डिङ सेन्टर’ निरीक्षणमा जाने भएका छन् ।

‘नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि नेविसंघको अभियान’ अन्तर्गत उनीहरू आज (मंगलबार) कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी ‘होल्डिङ सेन्टर’ निरीक्षणमा जाने भएका हुन् ।

राज्यलाई खबरदारी गर्न आफूहरू दिउसो २ बजे, कर्तिपुरको ल्यावरोटरी स्कुल नजिकै रहेको ‘होल्डिङ सेन्टर’ निरीक्षणमा जान लागेको विद्यार्थी नेता भुवन भट्टले जानकारी दिए ।

सरकारले बागमती किनाराका सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’हरूमा राखेको छ ।

२३-२४ भदौको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सुकुमवासीको अवस्था अनुगमन गर्न माग  

सुकुमवासीलाई बलपूर्वक उठाउने प्रयास न्यूनतम मानवीय संवेदना विपरीत : नेविसंघ

पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई निःसर्त रिहा गर्न नेविसंघको माग

अस्तित्वमै नभएको विषयमा नीतिगत निर्णय अज्ञानताको पराकाष्ठा  : नेविसंघ

नेविसंघको विधान दिनुस्, नभए केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरिदिनुस् : दुजाङ शेर्पा

कारागारहरूको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे छानबिनको माग

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

मन्त्रीको दाबीलाई मन्त्रालयकै छानबिनले ठहर्‍यायो गलत

डोजर चलेका तीन विद्यालय : कसरी हुँदैछ ५०० विद्यार्थीको पठनपाठन ?

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

‘आजदेखि स्कुल लागेको हो र !’

केरलामा पनि कम्युनिस्ट खुम्चिए, ४९ वर्षपछि भारत वामपन्थी सरकारविहीन

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

