Nepal

पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई निःसर्त रिहा गर्न नेविसंघको माग

विरोध लोकतन्त्रको आत्म भएको भन्दै नेविसंघले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूलाई तत्काल निसर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १८:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल विद्यार्थी संघले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गर्दै पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई निःसर्त रिहा गर्न आग्रह गरेको छ।
  • नेविसंघले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीहरूलाई तत्काल रिहा नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
  • नेविसंघले गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गरी सत्यतथ्य स्पष्ट पार्न र निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्न माग गरेको छ।

८ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने  क्रममा पक्राउ परेका विद्यार्थी नेताहरूलाई निःसर्त रिहा गर्न नेपाल विद्यार्थी (नेवि) संघले माग गरेको छ ।

नेविसंघका कार्यवाहक सभापति नविन पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

विरोध लोकतन्त्रको आत्म भएको भन्दै नेविसंघले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी नेताहरूलाई तत्काल निःसर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।

पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई अविलम्ब रिहा नगरिए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी उसले दिएको छ ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने ४ जना सिंहदरबारबाट पक्राउ

गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्तिको स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सत्यतथ्य स्पष्ट पार्न तथा तत्काल राजीनामा दिई निष्पक्ष अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने नेविसंघले माग गरेको छ ।

गृहमन्त्री गुरुङको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रमममा नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य भुवन भट्ट,सीटीईभीटी अध्यक्ष कुम्मरोज देउवा तथा विद्यार्थी नेताहरू नवीन विष्ट, आकाश देवकोटा, सुशील ऐडी र विसाल बिसीलाई पक्राउ गरेको नेविसंघले जनाएको छ ।

अस्तित्वमै नभएको विषयमा नीतिगत निर्णय अज्ञानताको पराकाष्ठा  : नेविसंघ

नेविसंघको विधान दिनुस्, नभए केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरिदिनुस् : दुजाङ शेर्पा

कारागारहरूको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे छानबिनको माग

नेविसंघ अल्मुनाइ गठन गर्न बनाइयो अध्ययन समिति

ओली-लेखक पक्राउ पक्षपातपूर्ण निर्णय, जबरजस्ती गर्न खोजे प्रतिवाद : नेविसंघ

परिवर्तित परिस्थितिमा नेविसंघको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री घिमिरे

