कारागारहरूको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे छानबिनको माग

नेविसंघले कारागारको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे छानबिनको माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २५ गते १५:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल विद्यार्थी संघले कारागार विभागलाई कारागारभित्र कैदीबन्दीमाथि अनियमितता र आर्थिक शोषणबारे छानबिनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
  • ज्ञापनपत्रमा सेन्टर जेल तथा महिला जेलमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ र व्यवस्थापनमा लापरबाही भएको उल्लेख छ।
  • संघले मानसिक रोगी कैदीबन्दीले आवश्यक उपचार नपाएको र कर्मचारीले आर्थिक शोषण गरेको आरोपसहित अनुसन्धानको माग गरेको छ।

२५ चैत, काठमाडौं । नेविसंघले कारागारको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे छानबिनको माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघले कारागार विभागसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । जसमा कारागारभित्र कैदीबन्दीमाथि भएको भनिएको अनियमितता र आर्थिक शोषणबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।

संघले कारागार विभागलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जगन्नाथदेवल कारागारअन्तर्गत सेन्टर जेल तथा महिला जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ तथा व्यवस्थापनमा लापरबाही भएको उल्लेख छ । मानसिक रोगी तथा बिरामी कैदीबन्दीहरूले आवश्यक उपचार नपाएको र विभिन्न सेवाका लागि अनावश्यक रूपमा रकम असुलिने गरेको आरोप लगाइएको छ ।

केही कर्मचारी र जेल प्रशासनका पदाधिकारीहरू मिलेर कैदीबन्दीमाथि आर्थिक शोषण गरेको आरोप छ । कैदीबन्दीहरूले अडियो–भिडियो प्रमाणसहित उजुरी दिएको उल्लेख गर्दै यसलाई गम्भीर आपराधिक प्रकृतिको गतिविधिका रुपमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।

नेविसंघ अल्मुनाइ गठन गर्न बनाइयो अध्ययन समिति
ओली-लेखक पक्राउ पक्षपातपूर्ण निर्णय, जबरजस्ती गर्न खोजे प्रतिवाद : नेविसंघ
परिवर्तित परिस्थितिमा नेविसंघको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री घिमिरे
नेविसंघ अब 'कार्यात्मक स्वायत्तता'मा जान्छ : सभापति शेर्पा
नेविसंघले खोज्यो स्वायत्तता, कांग्रेस महामन्त्रीको टिप्पणी- अनुशासन बाहिरको काम
नेविसंघ सिनेट बैठकको निर्णय- कांग्रेसको भ्रातृ संगठनका रूपमा नरहने, बीपी सिद्धान्त मान्ने

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान 'राडार' मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय
निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको 'पजनी' : कांग्रेसको 'कुँडाकर्कट' र एमालेको 'कांग्रेस सफाइ'
क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय
वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

