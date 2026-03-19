कारागारहरूको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे छानबिनको माग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल विद्यार्थी संघले कारागार विभागलाई कारागारभित्र कैदीबन्दीमाथि अनियमितता र आर्थिक शोषणबारे छानबिनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
- ज्ञापनपत्रमा सेन्टर जेल तथा महिला जेलमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ र व्यवस्थापनमा लापरबाही भएको उल्लेख छ।
- संघले मानसिक रोगी कैदीबन्दीले आवश्यक उपचार नपाएको र कर्मचारीले आर्थिक शोषण गरेको आरोपसहित अनुसन्धानको माग गरेको छ।
२५ चैत, काठमाडौं । नेविसंघले कारागारको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे छानबिनको माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघले कारागार विभागसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । जसमा कारागारभित्र कैदीबन्दीमाथि भएको भनिएको अनियमितता र आर्थिक शोषणबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।
संघले कारागार विभागलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जगन्नाथदेवल कारागारअन्तर्गत सेन्टर जेल तथा महिला जेलमा रहेका कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ तथा व्यवस्थापनमा लापरबाही भएको उल्लेख छ । मानसिक रोगी तथा बिरामी कैदीबन्दीहरूले आवश्यक उपचार नपाएको र विभिन्न सेवाका लागि अनावश्यक रूपमा रकम असुलिने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
केही कर्मचारी र जेल प्रशासनका पदाधिकारीहरू मिलेर कैदीबन्दीमाथि आर्थिक शोषण गरेको आरोप छ । कैदीबन्दीहरूले अडियो–भिडियो प्रमाणसहित उजुरी दिएको उल्लेख गर्दै यसलाई गम्भीर आपराधिक प्रकृतिको गतिविधिका रुपमा अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।
