मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लामा रक्तदान कार्यक्रम

१३ वैशाख, जनकपुरधाम । रक्तदान जीवनदान नाराको साथ मधेश प्रदेशमा आज एकैदिन आठवटै जिल्लामा रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको छ ।
ब्लड फर नेपाल संस्थाको आयोजनामा आठवटै जिल्लाको दश स्थानमा एकैपटक बिहान ७ बजेदेखि रक्तदान कार्यक्रम सुरु भएको छ । आयोजकले यसलाई मधेश महारक्तदान कार्यक्रम नाम दिएको छ ।
आयोजकका अनुसार धनुषाको जनकपुरधाम स्थित नेपाल पत्रकार महासंघको प्रांगणमा, महोत्तरीको जलेश्वर, बर्दिबास र सोनमा गाउँपालिका १ मा रक्तदान भइरहेको छ ।
यस्तै सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका १ल सोनवर्साचौकमा, सप्तरीको राजविराज स्थित जेसिज भवन, सर्लाहीको मलंगवा २ स्थित बाल मन्दिर, रौतहटको गौर, बराको कलैया स्थित देवकीलाल धर्मशाला र पर्साको वीरगञ्जको घण्टाघर स्थित ब्राइट पब्लिक स्कुलमा रक्तदान सुरु भएको आयोजक ब्लडफर नेपालका संस्थापक सरोजकुमार महतोले जानकारी दिए ।
बेलाबेला हुने रगतको अभाव हुन नदिन, रगतदान गर्नुपर्ने भावना जागृत गर्ने उद्देश्यले रत्तदाना जीवनदान, रक्तदान महादानको नारासहित मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लामा एकैपटक रक्तदान कार्यक्रम आयोजन गरिएको संस्थापक महतोले बताए ।
