+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लामा रक्तदान कार्यक्रम

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १३ गते १०:१४

१३ वैशाख, जनकपुरधाम । रक्तदान जीवनदान नाराको साथ मधेश प्रदेशमा आज एकैदिन आठवटै जिल्लामा रक्तदान कार्यक्रम भइरहेको छ ।

ब्लड फर नेपाल संस्थाको आयोजनामा आठवटै जिल्लाको दश स्थानमा एकैपटक बिहान ७ बजेदेखि रक्तदान कार्यक्रम सुरु भएको छ । आयोजकले यसलाई मधेश महारक्तदान कार्यक्रम नाम दिएको छ ।

आयोजकका अनुसार धनुषाको जनकपुरधाम स्थित नेपाल पत्रकार महासंघको प्रांगणमा, महोत्तरीको जलेश्वर, बर्दिबास र सोनमा गाउँपालिका १ मा रक्तदान भइरहेको छ ।

यस्तै सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका १ल सोनवर्साचौकमा, सप्तरीको राजविराज स्थित जेसिज भवन, सर्लाहीको मलंगवा २ स्थित बाल मन्दिर, रौतहटको गौर, बराको कलैया स्थित देवकीलाल धर्मशाला र पर्साको वीरगञ्जको घण्टाघर स्थित ब्राइट पब्लिक स्कुलमा रक्तदान सुरु भएको आयोजक ब्लडफर नेपालका संस्थापक सरोजकुमार महतोले जानकारी दिए ।

बेलाबेला हुने रगतको अभाव हुन नदिन, रगतदान गर्नुपर्ने भावना जागृत गर्ने उद्देश्यले रत्तदाना जीवनदान, रक्तदान महादानको नारासहित मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लामा एकैपटक रक्तदान कार्यक्रम आयोजन गरिएको संस्थापक महतोले बताए ।

मधेश प्रदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

मधेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली ठीक भएन, नसुध्रिए समर्थनबारे पुनर्विचार गर्छौं : चन्दन सिंह

मधेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली ठीक भएन, नसुध्रिए समर्थनबारे पुनर्विचार गर्छौं : चन्दन सिंह
मधेश प्रदेशबाट ३४ जना बिचौलिया पक्राउ

मधेश प्रदेशबाट ३४ जना बिचौलिया पक्राउ
मधेश प्रदेशमा गृहमन्त्रीको एक्सन : डोजरले खाली गराए जनकपुरको फुटपाथ

मधेश प्रदेशमा गृहमन्त्रीको एक्सन : डोजरले खाली गराए जनकपुरको फुटपाथ
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवका १०० दिन पूरा : ५१ उपलब्धि सार्वजनिक  

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवका १०० दिन पूरा : ५१ उपलब्धि सार्वजनिक  
ढकमक्क मधेशका आँप बगैँचा, ६० प्रतिशत उत्पादन बढ्ने अनुमान

ढकमक्क मधेशका आँप बगैँचा, ६० प्रतिशत उत्पादन बढ्ने अनुमान
जनकपुरमा बालेनको सम्बोधनले प्रदेशको अधिकार पाउने आशा जागेको छ : मुख्यमन्त्री यादव

जनकपुरमा बालेनको सम्बोधनले प्रदेशको अधिकार पाउने आशा जागेको छ : मुख्यमन्त्री यादव

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित